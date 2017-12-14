В Москве пропал уроженец Республики Алтай Руслан Кадыдаков

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своих официальных группах в Сети опубликовали обращение с просьбой помочь в поисках 26-летнего уроженца Республики Алтай Руслана Кадыдакова. Мужчина пропал в Москве 4 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Как удалось выяснить ИА «Банкфакс», Руслан Кадыдаков сотрудничает с горно-алтайской телевизионной студией Jivan Films и является автором многих социальных видеороликов, в том числе работал над фильмом о Крестном ходе «По стопам миссионеров Алтайских». В столицу пропавший отправился вместе со своим земляком и коллегой по студии Эркином Маскановым.

В телефонном разговоре с корреспондентом агентства г-н Масканов пояснил, что они прибыли в Москву 29 ноября на постоянное место жительства. Уроженцы Республики Алтай планировали устроиться на работу и успели арендовать жилье. «Утром 4 декабря Руслан вышел из квартиры, не предупредив меня, куда отправляется. С тех пор связаться с ним мне не удалось — его телефон все время отключен. Близких друзей, знакомых или девушки у него в столице не было, все знакомые у нас были общими. Их всех полиция сразу же обзвонила, но никто ничего о Руслане не слышал. Я знаю его с седьмого класса, и с ним никогда не происходило чего-то подобного, поэтому мы очень переживаем», - поделился собеседник.

Волонтеры в свою очередь сообщили приметы пропавшего мужчины. По имеющимся данным, рост Руслана Кадыдакова составляет 176 см, он имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения на мужчине были темно-синий пуховик на молнии, светло-синие джинсы, черные кроссовки фирмы Nike и трикотажная черная шапка.

Активисты обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем с просьбой позвонить по телефонам 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).