Уполномоченный по правам детей с инвалидностью задаст чиновникам Республики Алтай вопросы об инсулиновых помпах для детей больных диабетом

14 декабря Вадим Николаевич Жигульский приедет в Горно-Алтайск, где посетит Министерство здравоохранения региона. Как он рассказал в письме редакции, он задаст чиновникам вопросы о незаконных отказах в обеспечении инсулиновыми помпами детей и расходными материалами к ним, которые положены по законодательству РФ детям с диабетом.

В день приезда анонсированы пикеты у здания правительства и у зднаия Минздрава РА с 10.00 до 12.00.

Аналогичные отказы были и в Алтайском крае, позиция Минздрава Алтайского края поддерживалась в правительстве Алтайского края, но в результате выяснилось, что это противозаконно и дети начали получать помпы и расходники. На сегодняшний день очередь на инсулиновые помпы значительно сократилась, дети обеспечиваются расходными материалами к помпам, говорится в сообщении Вадима Жигульского.

Уполномоченный также встретится с группой родителей воспитывающих детей с диабетом.