«В том, что 15 миллионов без работы, виновато правительство Путина!»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Выступая на Общероссийском гражданском форуме, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что, по его мнению, в сельской местности сегодня проживает 15 миллионов "условно лишних человек", в отличие от жителей столицы неспособных на "высокопроизводительный качественный труд". А как считаете вы, если Собянин прав, кто виноват в создавшейся ситуации – сами сельчане, не сумевшие приспособиться к меняющимся рыночным реалиям, или российские власти, не уделяющие должного внимания развитию села?»

В течение недели в опросе приняли участие 124 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

6,5% отвечавших (8 человек) считают виновниками сегодняшнего положения села самих сельских жителей. Вот их ответы:

- сами сельчане, мол, лучше пить будем, чем работать, а правительство пустило все на самотек, а у нас всюду импорт;

- сельчане обнаглели, раньше село кормило город, теперь город кормит село, сельчане не хотят держать даже для себя никакой скотины, ни корову, ни поросят, даже куриц не хотят держать;

- не знаю, кто виноват, сами виноваты.

79,8% отвечавших (99 человек) полагают, что вина лежит на российских властях и (или) местных чиновниках. По их словам:

- конечно же, российские власти, которые не уделяют внимания развитию села;

- я считаю, что виноваты власти, деревня скатилась в безработицу;

- власти и законы наши безобразные;

- виновато только правительство;

- виновато во всем руководство, оно же не дает сельчанам развернуться во всю мощь;

- во всем, что творится в России, виновата власть;

- конечно, власти, рабочих мест нет, так вот и вымирает окраина;

- в этом виновато в основном государство, сельское хозяйство запустили в ноль, полностью, была советская власть, была продовольственная программа, поддержка села, все это было, все это нужно возвратить;

- ну, конечно, власти виноваты, если бы они организовали фабрики, заводы, тогда люди бы жили, радовались и работали;

- наше правительство не уделяет должного внимания сельскому хозяйству, вот маленькое государство Канада, я помню, в 60 - 70 годы они выращивали зерно и экспортировали в другие государства, и мы у них тоже закупали, а у нас столько пашни, даже в Усть-Канском районе какие поля пустуют, хотя бы в советское время они все были засеяны, такое большое государство – мы могли бы и мясом, и хлебом не только себя обеспечивать, но и весь мир;

- в данном случае все однозначно, чиновники виноваты, воруют;

- виноваты власти, которые не помогают селу, техника, чтобы возделывать поля, дорогостоящая и не по карману отдельным крестьянам, ну а скооперироваться не в каждой деревне люди способны;

- виновато правительство в том, что не уделяло внимания развитию сельскому хозяйству, поэтому в селах остались только старики, которые не способны производить, это все политика такая;

- сельчане ни в чем не виноваты;

- городские власти виноваты в том, что село уничтожается;

- я участковым врачом работаю, с деревень едут, работы нету;

- в том, что 15 миллионов без работы, виновато правительство Путина;

- как им не стыдно, мерзавцы! поганые! а не правительство. Я знаю процветавшую деревню, которая превратилась в деревню доживающих стариков, нет совести у них;

- если бы у нас была другая политика, то хватало бы места и в деревне, и в городе и все жили бы, там, где им хочется;

- как такое говорить Собянину, пусть бы сам из Москвы ехал и жил в сельской местности, посмотрим, как он там будет жить, от правительства нет внимания, нет дорог, люди там даже без хлеба живут, не могут без дорог-то привезти;

- Москва выкачивает все из остальной России, поэтому такие мысли не должны присутствовать у мэра этого города;

- Кремль всегда врал, откуда данные у Собянина с 17 года? Кремль врет, врет и врет;

- это, скорее всего, наоборот, там сброд собрался, где все это придумывают;

- ну что Собянину сказать, а он был где-нибудь в дальней деревне, видел, есть ли там доктора, есть ли комбайны, сколько они стоят, притом, что продавать урожай приходится за бесценок, и кто там останется в деревне?

- ну не от большого ума он такое брякнул, у нас действительно сельское хозяйство покрывает только потребности по яйцу, свинине, хлебу, а ведь говядины даже своей не хватает, ее до сих пор из Аргентины завозят, да и по молочке отстаем, так что ерунду он болтает, ну, раз мы лишние, тогда надо их в Сибирь, к нам, у нас вон сколько мест пустует;

- вся Россия работает только на Москву, так что бы не жить Москве?

6,5% отвечавших (8 человек) разделяют ответственность за ситуацию в деревне между властями и сельчанами. Их ответы:

- я думаю, что виноваты обе стороны – сельчане, которые не могут ничего организовать, и власти, которые ничего не развивают;

- тут все виноваты, эту ситуацию надо реформами улучшать, как так – «лишние» люди?

- сами должны крутиться в основном, но помогать власти должны;

- в чем-то виноваты сами сельчане, а в основном виноваты российские власти, которые развалили сельское хозяйство;

- в большей степени виноваты власти, но и крестьяне немного;

- виноваты власти, но и жители деревень тоже "спят", привыкли за счет государства жить/

7,2% отвечавших (9 человек) не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо отказались отвечать. По их словам:

- насчет сельского хозяйства: там остаются только пенсионеры, работы нету никакой. Это связано с мафией;

- я не разбираюсь;

- затрудняюсь.

Результаты опроса обрабатывал Сергей Нелишний