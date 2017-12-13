"Да здравствует диктатура Бердникова!" Депутаты Госсобрания окончательно отняли у нас возможность выбирать мэра и глав районов

8 декабря состоялась ХХХ-я сессия Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай. Присутствовало 36 депутатов.

Перед началом работы сессии выступили сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель. Она напомнила, что заканчивается Год экологии, и в республике среди значимых мероприятий на эту тему можно отметить завершение строительства цеха по механическому обезвоживанию осадка очистных сооружений в Горно-Алтайске, принятие и продвижение паспорта об охране окружающей среды и в частности Телецкого озера: «Эти мероприятия получили очень положительный общественный резонанс и были одобрены Советом федерации, - сообщила Татьяна Гигель, – и разрешите от имени Валентины Матвиенко вручить благодарности специалистам экологических служб за достойный вклад в дело охраны окружающей среды». Награждены были старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды оперативной группы ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник» Сергей Абрамов, Роман Бобков, Василий Князев.

«Каждая строчка нацелена на улучшение качества жизни населения... »

Сессия приняла во втором чтении закон о республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Вопрос представила Ольга Завьялова, министр финансов РА и зампредседателя Правительства РА.

Так, планируемый объем доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год составляет 16, 191 миллиарда рублей, на 2019 год – 14,6 миллиарда рублей, на 2020 год – 14, 3 миллиарда рублей. «Предлагаемый бюджет — это бюджет 12-ти стратегических целей развития региона, аккумулированных в 12 государственных программах. Ассигнования бюджета на 2018 год сконцентрированы на том, что должно быть последовательно решено с учетом выработанных приоритетов, в первую очередь это бюджет исполнения указов президента, в том числе зарплатных. На эти цели предусмотрено более 600 миллионов рублей. Это бюджет поэтапного повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума – 140 миллионов рублей, и повышение оплаты труда 5 634 так называемым неуказным категориям работникам на сумму более 70 миллионов», - говорила министр. Она также отметила суммы, направляемые на образование (3,5 миллиарда рублей), здравоохранение (2,77 миллиарда рублей, а с учетом средств ТФОМС – более 5,5 миллиарда рублей), социальную защиту населения (2 миллиарда), культуру, физкультуру — 445 миллионов. Безопасность населения и защита от ЧС – 395 миллионов рублей, сохранение природных ресурсов (лесных, водных, охрана объектов животного мира, экологическая безопасность) – 656 миллионов. На поддержку сельского хозяйства предусмотрено 877 миллионов рублей, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства — 35,4 миллиона. Также 1, 883 миллиарда рублей пойдет на строительство объектов здравоохранения, образования, водо- и газоснабжения через поддержку сельских территорий. Тут было отмечено, что на школы и детсады планируется направить 260 миллионов, на больницы и ФАПы — 670 миллионов, учреждения культуры — 39 миллионов, водо- и газоснабжение — 88 миллионов, объекты обеспечения безопасности населения — 196,8 миллиона. Дорожный фонд — 838 миллионов рублей, при этом на ремонт и содержание дорог— 528 миллионов, строительство дорог — 254 миллиона.

В целях увеличения в 2018 году объема бюджетных ассигнований для целей предоставления местным бюджетам в Республике Алтай бюджетных кредитов из республиканского бюджета законом на 2018 год республиканский бюджет утверждается с профицитом в сумме

28 миллионов рублей. На 2019 год проектом закона данный показатель составит 59 миллионов и на 2020 год - 71 миллион.

Далее последовали выступления. Татьяна Гигель назвала предлагаемый проект ресбюджета «реалистичным и сбалансированным», где «каждая строчка нацелена на улучшение качества жизни населения Республики Алтай». В то же время, «впервые за много лет принятый федеральный бюджет, несмотря на пессимистические прогнозы западных экспертов, мы со всем основанием можем назвать бюджетом роста. Он предусматривает подъем промышленности и сельского хозяйства, финансирование всех социальных обязательств перед гражданами, индексацию пенсий и зарплат работников бюджетной сферы, а также полноценное исполнение майских указов президента РФ», - говорила Татьяна Анатольевна. Она также напомнила, что с 1 января 2018 года будущим мамочкам первого ребенка будут выплачивать повышенное пособие до полутора лет в размере прожиточного минимума своего региона, подчеркнув, что «правительство идет на это осознанно и обойдется такая мера ему в 114,5 миллиарда рублей в ближайшие три года». Это дает право смотреть в будущее с оптимизмом, уверена сенатор.

Дорогу пообещали и не сделали, но «конечно, мы все поддержим Путина»

С ней не согласен депутат от КПРФ Михаил Федькин:

- В республике остаются самыми низкими в СФО детские пособия, - напомнил он, - но самые высокие тарифы на услуги ЖКХ. Республика занимает предпоследнее место по средней заработной плате, идем после Алтайского края. Наши зарплаты почти на четверть ниже средних по Сибири. Каждый четвертый житель РА имеет доход ниже прожиточного минимума. Ухудшились и показатели по демографии — на 15 процентов снизилась рождаемость, а по ожидаемой продолжительности жизни мы тоже на одном из последних мест. По категории «дети войны» приняли закон, определивший их статус и на этом успокоились, но надо двигаться дальше. Даже в Алтайском крае в этом году сумели изыскать средства на единовременные выплаты этой обездоленной категории населения — по 2 тысячи рублей. Вместе с тем мы же находим в нашем бюджете почти 20 миллионов рублей на развитие горнолыжного комплекса «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. В бюджете не заложены в полном объеме средства на реализацию закона о бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан РФ на территории РА, что может повлечь отказ адвокатов оказывать данную помощь. Представленный бюджет еще раз говорит о недостаточной работе правительства Республики Алтай по привлечению собственных доходов – как и раньше, среди собственных поступлений лидирует налог на доходы физлиц, около 45 процентов... а по неналоговым доходам у нас на 2018 год запланировано даже снижение на 9 миллионов рублей. Так что проблем и вопросов остается еще очень много.

Выступил Айдар Тазрашев («Справедливая Россия»): «Ровно год назад — я уже надоедаю, наверное – нам обещали построить дорогу Улаган – Акташ. Сказали — сделаем проект и сделаем два моста. В этом году это нигде не звучит – говорят, денег нету. После последней сессии нашелся проект дороги Улаган-Акташ стоимостью 1, 26 миллиарда. Вот такие суммы. Если так посмотреть – у нас бюджет до 2020 года исчерпан, и как быть, где брать такие деньги? Если вы сейчас говорите — денег нет, нам что говорить людям, живущим там? Улаган 140 лет назад или 140 лет спустя вошел с состав — может, потому нету у нас развития, и с экономической стороны, и туризма? Пока не сделают эту дорогу, у нас экономического развития не будет. Сейчас вот у нас проблема с углем — все говорят, мы привезем подешевле вам только до Акташа или до Кош-Агача, до Улагана все везти отказываются. Я не знаю, к кому обращаться. Скоро выборы президента. Конечно, мы все будем поддерживать президента, Владимира Владимировича Путина, но хотелось бы услышать какие-то гарантии или что-то в этом духе. Люди-то будут спрашивать с нас».

Побольше работы с центром и побольше егерей

Николай Малчинов (независимый депутат) поинтересовался: «У меня вопрос по проекту постановления — выделение бюджетных средств на издание эпоса «Ньургун Боотур Стремительный».... и так средств не хватает, не можем учебники издать, и вдруг издаем эпос какой-то богатой республики (речь идет о республике Саха (Якутия), - прим. Авт.). Объясните, пожалуйста, почему. Кто подготовил, кто вносит?...»

Глава финансового комитета Сергей Ефимов ответил, что внесено предложение комитетом по образованию: «Это решение комитета, мы его внесли в совместный проект постановления».

Выступил Аскар Тулебаев, также независимый депутат: «Есть объекты, где необходимо дополнительное финансирование федерального центра, ресбюджет не справится. Надо чтобы не один губернатор у нас работал с Москвой, – создать рабочие группы с профильными министерствами, пусть в эти группы войдут и возглавят депутаты Госдумы, Совета Федерации — необходимо привлечь средства на строительство объездной дороги в Горно-Алтайске, на строительство вообще дорог, на строительство школы №7, на которую средств нету, на строительство многопрофильного Дворца спорта, Дома дружбы народов, Дома молодежи».

Геннадий Сумин («Патриоты России») заявил, что «у нас ежегодно ветеранам боевых действий и инвалидам от общего заболевания, вставшим на очередь до 1 января 2005 года, из федерального бюджета выделяются средства на жилье. Это расходные обязательства РФ, но они выделяются в таких объемах, что потребуется более 20 лет и многие, не дождавшись, умирают. И второе – вот как раз Татьяна Анатольевна сегодня говорила по детским пособиям. Большинство регионов детские пособия платит до достижения трех лет, а наша республика и еще несколько регионов как благополучная в плане рождаемости в этот список не вошла. Сейчас дополнительно выделяются средства до полутора лет, а наши многодетные семьи при рождении второго, третьего и последующих детей до трехлетнего возраста не получают. Поэтому предлагаю обратиться к депутатам Государственной думы, к сенаторам с просьбой принять участие в решении этих проблем».

Юрий Самташев (ЛДПР) высказался относительно охоты: «Вот сегодня наградили грамотами работников заповедника. А я давно говорю — идет скотобойня косули, марала, лося всего перестреляли. Нет достаточного количества людей, которые должны заниматься охраной животного мира. Раньше были егеря, закрепленные за лесхозами, сейчас нет. Мы все депутаты и каждый хочет защитить что-то. Давайте поговорим об общем. Единовременные выезды, наблюдение с квадрокоптеров — три-четыре человека поймают, это не то – нужна масштабная защита и охрана животного мира. Я этим болею и вес время об этом говорю. Это очень важно. В каждом лесхозе должны быть закрепленные егеря. У нас в Усть-Канском районе был один егерь — Медведев. Его боялись все. А сейчас вообще нет никого... Давайте обратимся к Татьяне Анатольевне... Год экологии, а поздравлять-то больше некого, только тех, кто работает в заповеднике, а в заповеднике обычно браконьеров очень мало».

При голосовании за проект бюджета во втором и окончательном чтении был отдан 31 голос, 5 — против.

Ликвидировать «двуглавость», или возврат к тому, от чего уходили

Закон Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» представил руководитель Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай Анатолий Донской. Основные положения закона касаются вопросов порядка избрания главы городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай. Действующий в настоящее время способ избрания главы муниципального образования, возглавляющего представительный орган, и назначения главы администрации по контракту показал необходимость возврата, по сути, на такую модель формирования и деятельности, когда и глава муниципального образования, и глава администрации – одно и то же лицо. Закон устанавливает, что глава городского округа, муниципального района в Республике Алтай избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Кроме того, уточняются альтернативные способы избрания и место главы сельского поселения в Республике Алтай, а именно глава сельского поселения в Республике Алтай избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Конкретный способ избрания и место главы сельского поселения в Республике Алтай в структуре органов местного самоуправления сельского поселения определяется уставом сельского поселения в соответствии с данным проектом закона. Срок полномочий представительного органа, депутата представительного органа, главы муниципального образования в Республике Алтай составляет пять лет. Установленный настоящим законом порядок избрания глав муниципальных образований применяется после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глав муниципальных образований в Республике Алтай, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона. Уставы муниципальных образований в Республике Алтай подлежат приведению в соответствие с законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

Глава профильного комитета Виктор Хабаров в содокладе отметил, что проект проработан на комитетах в полном объеме, согласован со всеми органами МСУ, депутат Ромашкин предложил таблицу поправок, но комитет Госсобранию рекомендует сначала принять законопроект в первом чтении, потом проголосовать за решение комитета по отклонению таблицы поправок, а затем уже проголосовать за принятие закона во втором и окончательном чтении.

Николай Малчинов спросил у Хабарова о судьбе законопроекта, подготовленного и внесенного депутатом Самташевым. «Законопроект находится в работе, как только на него поступит заключение, он будет рассмотрен комитетом по МСУ и правопорядку и внесен на очередную сессию», - был ответ.

- В пояснительной записке признается, что действующий способ избрания главы муниципального образования показал необходимость возврата на ту модель, что и была — чтобы глава района и глава администрации района был в одном лице, о чем мы вас и предупреждали три года назад, в 2014 году – что та норма, которую мы приняли три года назад, нежизнеспособна, - сказал Виктор Ромашкин, - она будет вызывать кривотолки, в чем вы, те, кто за нее голосовал, за три года и убедились. Мы предлагаем в обязательном порядке принять законопроект, потому что он снимает проблему «двуглавости», и надо отдать должное Главе РА, он учел предложение нашей фракции и предложение Усть-Коксинского районного Совета депутатов и сам исключил из первоначального проекта закона норму о том, что в сельском поселении возможно назначение главы сельского поселения по конкурсу.

Виктор Ромашкин отметил, что фракция поддерживает данный законопроект в первом чтении.

Согласительная поза и не принятые поправки

Слова попросил Юрий Самташев. Он отметил, что внес проект и убежден, что «система выборов должна быть именно такой, о какой я говорю (напомним, в «Листке» № 48 от 29.11.2017г. Был опубликован материал за подписью Юрия Самташева, где он призывает вернуть всенародные выборы главу муниципальных образований, - прим.авт.). Виктор Иванович, грубо говоря, этот проект замыливает и будет тянуть его очень долго. В связи с этим я уже говорил, что не хочу быть у Виктора Ивановича в комитете, потому что он просьбы и мнения депутатов должен как минимум озвучивать. Я провел небольшой анализ и пришел к выводу, что исполнительная власть республики вносит самое большое количество проектов сюда, а законодательный орган, в котором мы сидим, - мы, по большому счету, ничего не делаем. Что-то нам говорят, что-то приказывают, что-то мы, не обсуждая, принимаем и мне кажется, что мы утеряли функции, которые закреплены за нами. Мы должны внутренне знать, что являемся связующим звеном между жителями республики и правительством. Правительство сегодня работает, может быть, жестко, но думаю, что качественно, они вносят проекты, работают с людьми напрямую. А мы сидим. Мы встаем практически всегда в согласительную позу – я никогда не видел, чтобы кто-то из председателей комитетов вышел к трибуне и сказал: а мы считаем, что вот тут надо не так». Он также сделал замечание некоторым коллегам относительно поведения при звучании гимнов. За принятие проекта в первом чтении высказались все 36 депутатов. Перед тем как начать голосование по поводу поправок Виктора Ромашкина решили (хотя и с некоторой заминкой) выслушать автора поправок. «Есть два полярных мнения по выборам главы района— одна группа настаивает на только всенародных выборах, вторая (здесь их большинство и они нетерпеливо ждут, когда же этого добьются) – только по конкурсу. Я внес поправку с нарушениями – ее можно вносить только после принятия сессией закона в первом чтении, за это прошу прощения. Но у нас такая стала практика — если кому-то сильно хочется, то поправки невозможно внести без нарушения, поэтому извиняюсь. Суть моей поправки — мы должны разрешить районным советам и городскому совету самим решать, как они хотят избирать своего главу, или всенародно, или по конкурсу. Насколько я знаю, ряд райсоветов уже определился в сторону той формулы, которую предлагает глава республики. Но если мы примем мою поправку, вопросы о проведении референдумов уже отпадут, и я думаю, что отпадет и вопрос рассмотрения инициативы Юрия Дмитриевича», - сказал Виктор Васильевич.

Но предложение комитета отклонить поправки Ромашкина поддержали 27 депутатов, еще 7 выступили против (то есть, за идею Ромашкина) и двое не голосовали. За второе и окончательное чтение проголосовали 28 депутатов, против — 4 и не голосовали еще 4.

Вот как они проголосовали (первое чтение; отклонение поправок; второе чтение):

Тюлентин В.Н. - за; за; за; Кудрявцева С.С. - не присутст. Казанцева А.Б. - за; за; за; Атажанов Р.Д. - за; за; за; Асканаков Е.С. - за; за; за; Криворученко К.Ю. - не присутст. Боделукова А.Г. - за; за; за; Андронов О.В. - за; за; за; Попова С.С. - за; за; за; Никитенко Н.А. - за; за; за; Казаченко А.С. - за; за; за; Кыпчаков Р.В. - за; за; за; Шлак К.В. - за; за; за; Текенов С.Э. - за; за; за; Уханов В.Н. - за; за; за; Чепкин Г.Е. - за; за; за; Нечаев Н.И. - не присутст. Ефимов С.А. - за; за; за; Латышков Е.Н. - за; за; за; Агарков А.Г. - не присутст. Карманов Н.В. - за; за; за; Букачаков В.М. - за; за; за; Тулебаев А.Р. - за; не голос; не голос; Сумин Г.П. - за; за; за; Малчинов Н.М. - за; против; против; Терехов М.А. - за; за; за; Тазрашев А.И. - за; не голос; за; Груздев А.А. - не присутст. Манышев В.К. - за; против; не голос; Уланкин Э.П. - за; за; за; Шнитов В.Б. - за; за; за; Вавилкин В.М. - за; за; за; Хабаров В.И. - за; за; за; Альпимов У.А. - за; за; за; Самташев Ю.Д. - за; против; против; Орехов Ю.Ю. - за; против; против; Кыдатов В.А. - за; против; против; Федькин М.И. - за; против; не голос; Ромашкин В.В. - за; против; не голос; Иташев А.В. - за; за; за; Рау Ф.Ф. - за; за; за.

Депутаты Федькин и Самташев покритиковали манеру работы Виктор Хабарова: «Разговаривать с людьми надо... Мы торопимся и бежим — куда? Запнемся, нос разобьем», - как всегда, образно высказался Юрий Дмитриевич. Виктор Иванович же напомнил, что «Госсобрание – орган коллегиальный и вес решения в нем принимаются коллегиально, в соответствии с той нормативно-правовой базой, которая существует на данный период».

Частные садики, субсидии и конкуренция

Министр экономического развития и туризма Светлана Буйдышева представила проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в ст.1 и 2 Закона Республики Алтай «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай» (первое чтение). По ее словам, этим законопроектом приводится в соответствие с федеральным региональный закон. Уточняются полномочия органов власти субъектов РФ, а именно — исключены права субъекта РФ устанавливать дополнительно ограничение времени, мест и условий розничной продажи алкогольной и слабоалкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Проектом закона корректируются соответствующие полномочия Госсобрания — Эл Курултай РА и Правительства РА, кроме того, подлежит корректировке полномочие правительства по осуществлению лицензионного контроля. Теперь предусматривается полномочие Правительства РА по осуществлению регионального госконтроля – кроме лицензионного добавляется надзор за соблюдением государственных требований к розничной продаже алкогольной продукции.

- Алкогольные напитки будут продаваться без ограничения по времени? - задал вопрос Николай Малчинов.

- Ограничение по времени устанавливает субъект, но мы теперь не можем регулировать вопросы по реализации в местах общественного питания – кафе, рестораны, бары.

Теперь это полномочия Российской Федерации, - отвечала министр.

- То есть, кафе-рестораны могут торговать круглые сутки?

- Да.

Содокладчик Сергей Ефимов добавил, что с инициативой по данному вопросу (именно по торговле в местах общепита) вышло МО «Город Горно-Алтайск», в Госсобрании создана рабочая группа по этой теме: «Многие субъекты не устраивает, что забрали сегодня тот порядок, при котором мы сами устанавливали ограничения и регулировали эти процессы».

Большинством голосов законопроект был принят во втором и окончательном чтении.

Парламентарии рассмотрели законопроект с длинным названием: «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (первое чтение). Его представил министр образования РА Алексей Бондаренко.

Если коротко, то органы местного самоуправления теперь наделяются отдельными государственными полномочиями по финансированию частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, которые имеют государственную аккредитацию и лицензию – то есть, полномочия предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг. «Сложившаяся практика показывает, что у министерства образования и науки РА, которое осуществляет финансовое обеспечение государственных полномочий, из-за удаленности муниципальных образований возникают трудности в проведении соответствующих проверок в данных частных детских садах. В случае принятия данного законопроекта органы МСУ РА будут иметь беспрепятственный доступ для осуществления ведомственного контроля по предоставлению качественного дошкольного образования в частных дошкольных организациях, то есть, как это происходит с муниципальными садиками, - сказал министр.- Законом на содержание частных детсадов 2017 год предусмотрено 31, 084 миллиона рублей, на 2018 год – 33,6 миллиона рублей. В случае принятия проекта закона данные средства будут направлены на предоставление субсидий местным бюджетам. Дополнительных средств на указанные цели не потребуется».

Аскар Тулебаев поинтересовался, влияет ли кто-то на стоимость услуг частных детсадов или она формируется по желанию владельца детсада? «Да, влияет – конкурентная среда того муниципального образования, где садик расположен, и в целом Республики Алтай. Если собственник поставит ту цену, которая ему вздумается, то в этот частный детский сад никто не придет. Например, в Кош-Агаче частных детсадов порядка восьми, там хорошо развита конкурентная среда. Это право и выбор родителей, поэтому частник — он, конечно, человек разумный, цена, которую он назначает, включает в том числе и дополнительные услуги, которые по желанию родителей могут предоставить конкретно для каждого ребенка», - ответил министр. «А на качество услуг вы влияете?» - «На качество можем посмотреть и повлиять, но в большей части влияет сам родитель, здесь право выбора – туда можно не ходить».

Большинством голосов законопроект поддержан в первом, втором и окончательном чтении.

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Принят Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай», был представлен замминистра регионального развития Мариной Носовой.

Законом регулируются отношения в сфере защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Алтай, пострадавших в результате неисполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений в многоквартирных домах, а также определения полномочий органов государственной власти Республики Алтай в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Республике Алтай.

Отмечается, что одним из наиболее востребованных и распространенных способов приобретения жилья гражданами на территории Республики Алтай является участие в долевом строительстве многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом. С 2013 года в Республике Алтай в рамках долевого строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости введено в эксплуатацию 26 жилых домов. В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства 5 застройщиков по строительству 6 объектов, из них 2 объекта являются проблемными, количество участников долевого строительства проблемных объектов в республике составляет 121 человек, общая сумма вложенных средств 168 953 929 рублей.

Сессия внесла изменение в состав Общественной палаты. Как доложил Вячеслав Уханов, в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 90-РЗ «О регулировании некоторых вопросов формирования и организации деятельности Общественной палаты Республики Алтай», в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Республики Алтай V созыва Елены Дадочкиной (утверждена на должность замминистра образования и науки РА) членом Общественной палаты утвержден Геннадий Ядагаев. По данному вопросу проводилось рейтинговое голосование на альтернативной основе (голосовали за нескольких кандидатов, победил набравший большинство голосов).

Инна Жулаева