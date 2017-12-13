Курултай алтайского народа, намеченный на 23 декабря - под угрозой раскола

Как мы уже сообщали, 23 декабря намечено проведение республиканского Курултая алтайского народа (объявление было опубликовано в "Листке" 15 ноября на стр.7). Ожидается, что мероприятие начнётся в 11 часов утра в Экономическом техникуме и на нём будут заслушаны отчёты как Эл Башчы Мергена Теркина, так и председателя Тёс-Торгоо (президиума) этой общественной организации) Василия Кудирмекова.

Вокруг предстоящего собрания представителей алтайского народа уже начали кипеть страсти - см. публикацию Амыра Айташева "Какой Курултай нам нужен" и ответ на неё Василия Кудирмекова в предыдущих номерах "Листка".

А когда этот номер готовился к печати, в редакцию поступило буквально следующее обращение:

"По поводу курултая, который намечено провести 23 декабря довожу следующую информацию. Данный курултай, мной, Эл башчы алтайского народа, избранным на Улу Курултае, не был инициирован. Инициаторы этого курултая заявляли о необходимости объединения двух курултаев алтайского народа, но сейчас этот вопрос отпал сам собой после ликвидации «чиновничьего» курултая. И сегодня необходимости в проведении курултая не имеется.

По моему мнению, Курултай нужно проводить в свободное время летом. На Курултае должны участвовать все, кто пожелает, кому не безразлична судьба алтайского народа в будущем. На этом большом, расширенном Курултае я намерен отчитаться о проделанной работе.

Прошу всех патриотов алтайского народа принять мое обращение, чтобы избежать очередных раздоров и разделения нашего народа.

С уважением, Эл башчы алтайского народа Мерген Михайлович Теркин."

Из вышеприведённого текста обращения можно сделать вывод, что намеченное на 23 декабря мероприятие является нелегитимным. Я попытался разобраться в этом вопросе, для чего позвонил и В.Д.Кудирмекову и М.М.Теркину.

Оба моих собеседника сошлись во мнении, что на предстоящем Курултае может быть избран новый Эл Башчы. При этом Василий Дмитриевич Кудирмеков УТВЕРЖДАЕТ, что решение о проведении Курултая в декабре (конкретная дата была оставлена открытой) было принято 30 октября на заседании Тёс Торгоо (президиума) Курултая, на котором Теркин присутствовал и даже голосовал "за"! А вот Мерген Михайлович Теркин утверждает, что ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ В ДЕКАБРЕ КУРУЛТАЯ НЕ БЫЛО!

Я специально переспрашивал и у В.Д.Кудирмекова и у М.М.Теркина несколько раз (и оба разговора записаны в телефоне), но тут они расходятся "на 180 градусов".

Видимо, нужно, чтобы свет на этот важный вопрос пролили другие участники заседания 30 октября.

Ну, и, на правах постороннего, призываю и Василия Дмитриевича Кудирмекова, чьим мужеством при организации недавних антибердниковских митингов я восхищён, и Мергена Михайловича Теркина, имеющего репутацию честного и надёжного человека - прийти к компромиссу. У алтайского народа, да и в целом у народа Республики Алтай - множество проблем, значительная часть которых порождена подлой государственной властью. Только объединившись, можно эффективно отстаивать интересы народа, смута - на руку Бердникову и "команде проходимцев".

Первый вопрос, который я бы поднял на Курултае алтайского народа, если бы был алтайцем

Понятно, что это, вроде бы, не моё дело, но, если бы я был алтайцем, я бы поднял на предстоящем Курултая два вопроса.

Первый из них - о том, как именно призывать проголосовать алтайское население на предстоящих в марте выборах Президента России, с учётом того, что матерщинник Бердников так и не уволен с должности Главы Республики Алтай. На мой взгляд, для всех тех честных алтайцев, кто ещё перед Бердниковым не "раздвинул ноги за 1000 долларов", тут есть два варианта: 1. Голосовать за любого кандидата, кроме Путина (скажем, за Зюганова или Явлинского или ещё за кого-то); 2. Не ходить на выборы вообще (т.е сорвать явку, о которой Москва очень беспокоится), но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ НАБЛЮДЕНИЕ.

При этом, второй вариант может оказаться своеобразной тренировкой, подготовкой К БЛОКИРОВАНИЮ ЛИКВИДАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕФЕРЕНДУМЕ! Дело в том, что слияние субъектов предполагает ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ. А референдум действителен лишь при явке в 50% и более. При этом законодательство о референдуме ПРЯМО РАЗРЕШАЕТ создание так называемых "иных групп референдума", которые, в том числе, вправе агитировать и ПРОТИВ УЧАСТИЯ В РЕФЕРЕНДУМЕ (так сказано в 67-ФЗ). Практика Татарстана, где каждый год проводится множество маленьких муниципальных референдумов по самообложению и т.д., показала, что там, где есть наблюдатели, явка составляет 15-20%, а там, где их нет, явку "рисуют" до 70%. При этом явка контролируется элементарно.

Второй вопрос, который я бы поднял на Курултае алтайского народа, если бы был алтайцем

А второй вопрос мне невольно подсказал известный крымско-татарский активист и журналист Айдер Муждабаев.

На форуме в Вильнюсе Айдер с болью говорил о том, что даже оппозиционные российские СМИ попросту игнорируют трагедию 300 тысяч крымских татар, которые после аннексии Крыма Россией в 2014-м году стали подвергаться травле, официальным репрессиям и даже бессудным похищениям и казням.

В Крыму, по сути, действуют самые настоящие "эскадроны смерти" - несколько крымско-татарских активистов были просто похищены и убиты неизвестными лицами, не имеющими ну никакого отношения к власти. Страшнее ситуация только в Чечне и Дагестане.

Уважаемые участники предстоящего Курултая алтайского народа! Неужели Вы не понимаете, что после объявления экстремистским Меджлиса Курултая Крымского-татарского народа (аналога Вашего тёс-торгоо) рано или поздно наступит Ваша очередь? Может быть, сейчас, пока не поздно, стоит хотя бы выразить озабоченность положением родственного вам, и без того страшно пострадавшего от властей СССР народа?

Сергей Михайлов