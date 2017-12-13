Письма в редакцию: Обращение к российскому народу

Россия самая богатая страна по добыче нефти, газа, золота, драгоценных металлов, угля и всего самого другого. А в итоге что же получается, что мы самая нищая страна из-за таких наших руководителей. Испокон веков Русь держится и держалась на мужике русском. Что же сделал наш президент для своего народа. Загнал весь народ в кредиты и довольствуется процентами от кредитов. Как же я удивлен терпению русского народа в заработной плате в десять тысяч рублей платить проценты по кредитам, платить налоги, платить за ЖКХ и всякое другое, а также умудряться содержать еще и свою семью.

И с каждым годом растущей инфляции. Я проанализировал, что при властвовании Путина на протяжении 16 лет вместе с Медведевым мы докатились до самой нижней планки нашего бытия. Если при советской власти доллар стоил 62 копейки, то в данный момент стоит 59 рублей. И это еще не предел. В общении с представителем путинской команды ответ был неутешительным для народа, они ЗА, чтобы цены на бензин поднимались, а значит, и на остальное тоже. Значит мы и дальше будем катиться вниз по наклонной, не говоря ни о какое экономике, даже нет стабильности.

Старые люди говорили о грядущем конце света. Что будут происходить разные катаклизмы: землетрясения, наводнения, пожары - это гнев Божий за уничтожение нашей планеты, за варварское сжигание лесов наших черными лесорубами. Россия стала единая коммерческая. Сидит барыга на барыге и барыгой погоняет во главе с главным. Так вот, что я хочу сказать вам, что настанет час и каждому воздастся по делам его. А так же хочу обратиться к народу русскому, чтобы сделали правильный выбор президента в марте 2018 года. Я вот знаю одного претендента в президенты честного, грамотного, с двумя высшими образованиями, который и постоит за народ Российский. Не ошибитесь в выборе, дабы предотвратить пришествие надвигающихся катаклизмов.

Анекдот

Девушке легкого поведения приснилось, что ночью пришел Господь и сказал ей, что она утонет через три года. Три года она не подходила к воде, не кпалась. Но тут ей выпал кругосветный круиз по морю. подумала она, что на корабле не потонет и поплыла. И вруг поднялся сильный ветер, шторм, и корабль начал тонуть. И взмолилась девушка: "О, Господи, неужели из-за меня одной потопишь корабль". А Господь ей ответил: "Я вас б*** три года собирал на этот корабль".

***

Патриарху всея Руси Кириллу

Прочита в газете призыв о грехопадении и сплочении дабы предотвратить второе пришествие Христа. Хочу тебя порадовать, что я давно уже здесь, на земле обетованной и даже успел выбрать тебя в патриархи. Очень тяжелое было время для меня, когда я потерял Алексия II, но а по субботним дням я знал только одного митрополита, который вел "Слово пастыря". Желающих, как ни странно, было много на этот престол. А потом, конечно, увиделись и наяву в РА, на сцене на площади. Только вот не понял смысла переодевания твоего, показ атрибутики что ли?

Чем я занимаюсь, наверное догадывался. Раскрываю и закрываю врата небес. Выращиваю урожай для экономического роста нашей экономики и стабильности, но а на самом деле выходит все наоборот благодаря нашим правителям. Еще что я хочу сказать, что я не всегда исполняю ваши благословения, пример тому спортсмены благословленные, уехавшие на соревнования и вернувшиеся ни с одной победой. Некогда было контролировать благословения, т.к. на довольствие нигде не состою и на хлеб насущный приходится зарабатывать самому. Это я даю понять о предстоящих выборах президента в 2018 году. и о природных катаклизмах на планете нашей, видели гнев Божий и сила гнева. А причина всему этому в людях, их алчности, зависти, ненависти и гонками за денежным средством.

С уважением, Несущий свет во тьме Алексий I