Трое полицейских Майминского района осуждены за пытки и угрозы

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех оперуполномоченных отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Майминский». Органами следствия они обвинялись в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и угрозой его применения, с причинением тяжких последствий.

Как рассказывает сайт Следкома РА, 27 апреля 2016 года сотрудники отдела уголовного розыска Николай Писклов, Николай Рогов и Михаил Пышкин осуществляли оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию краж, совершенных на территории Майминского района. Для этого они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вывезли на берег реки Катунь двух жителей Республики Алтай, один из которых несовершеннолетний, где требовали сознаться в преступлениях, которые последние не совершали. В результате незаконных действий сотрудников полиции несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения в виде разрыва селезенки, повлекшие тяжкий вред здоровью. Другому потерпевшему причинены нравственные страдания и физическая боль.

Наряду с этим Писклов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По результатам рассмотрения дела судом Писклову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Остальным назначено наказание в виде 3 и 3,5 лет лишения свободы условно, соответственно. Кроме этого все трое лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.