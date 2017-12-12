Как Комиссия по делам несовершеннолетних помогла решить конфликт в семье

В редакцию обратилась мать девочки-подростка, она попросила рассказать ее историю. В данный момент из-за конфликта с дочерью подростком и затянувшегося конфликта с матерью, бабушкой девочки, семья раскололась на части, ребенка решением комиссии отдали под опеку бабушке. Вот что нам рассказал юрист женщины:

- Алло, здравствуйте. Это N***?

- Да.

- Это Сергей Михайлов беспокоит из газеты "Листок". Ко мне сейчас женщина обратилась, ваша клиентка, вы представляете ее интересы. У нее Комиссия по делам несовершеннолетних дочь к бабушке переместила. Она хочет, чтобы мы написали об этом. Я хотел у вас узнать, насколько вообще они обоснованно действуют. Она меня удивила, сказала, что они ей на руки решение не дают.

- Не дают. Я подтверждаю. Я на комиссию ходил вместе с ней. Я с ней вообще давно работаю, я ее давно знаю, еще с отцом ее работал.

- Почему они решение не дают?

- Это вопрос. Она сама ходила лично, сказали нет и все. Она вчера узнала от следователя в Следственном комитете, что 3 ноября... следователь не совсем правильно юридически выразилась, может быть сама что-то недопонимает или чего, я не могу сказать. Она сказала, что под опеку передали.

Под опеку передают, когда лишают или ограничивают в правах родителей, а это может сделать толко суд. Но это следователь пояснила ей, что суд толко может это сделать и я ей подтвердил то же самое. Но ее никто не лишал и не ограничивал в правах.

Там еще такой вопрос интересный к комиссии. У них обычный дом большая кухня и комната большая, у девчонки, насколько я понял, отдельная комната. Там и кровать, и все там есть, ноутбук - ну все для современного ребенка. Соответственно и одежда, и питание есть. И вот девчушку забрали, передали бабушке. Передавал участковый. Участковый, насколько я понял, никаких заявлений у него не было. Доверительница моя по этому поводу уже написала заявление в прокуратуру.

Ждем ответа. Что там напишут. Если не удовлетворится, соответственно обжалуем решение прокурору. Ну это частности конечно.

- Ну а сама девочка где жить хочет?

- Вот со слов матери, сейчас, в данный момент этой девочке уже все надоело. особенно надоело, что ее везде водят, то по ПДН, то по психологам, психиатрам и т.д. Она вообще, видимо, хочет жить спокойно и ей без разницы, где жить уже. Она с матерью опять поспорила из-за компьютера потому что...

- Ну понятно, она говорила, что она любит в интернете там сидеть, как все современные так сказать детишки.

- Дак нет, понятное дело, в интернете там посидел, но не ночь же сидеть в интернете.

- Ну всяко бывает, я вот тоже бывает и ночью сижу.

- Нет, ну понятно, ну тебе то сколько лет, а ей сколько, ей 13 лет всего. Ей утром в школу идти, занятия делать, потом в школу идти.

- Ну понятно, да.

- Ну вот поэтому мать ограничила и из-за этого там ссоры, скандалы.

- Ну понятно, то есть возникла обыкновенная история, что ребенок-подросток с матерью ссорится.

- А между бабушкой и матерью соответственно там обстановка напряженная, вот она и ушла к бабушке. И бабушка соответственно какие-то заявления придумала непонятные, что мать избивает дочь постоянно. Хотя никто ни синяков, ничего не видел, в том числе и участковый этот. И когда участковый был, вопросов не задавал, что типо ребенка избиваете или что, хотя он в первую очередь должен заинтересоваться.

- Ну а отец с ними не живет, он как бы не вмешивается в ситуацию?

- Нет. Я про отца даже не спрашивал, неудобно конечно, но на комиссии спросили про отца. Она говорит: "Ну там получилось так. Вообще есть он конечно, но не общаемся".

- Ну то есть не участвует в воспитании и не может повлиять на ситуацию.

- Нет. И ребенка поместили вот к бабушке, где у ребенка свобода ограничена точно, хотя бы даже проживания. Комната маленькая. Спят они, я вопрос задавал на Комиссии по делам несовершеннолетних. "Вы, - говорю, - осмотр жилища проводили, где сейчас ребенок находится, у бабушки то есть".

Это немножко по-другому называется. Он называется Акт обследования жилищных условий несовершеннолетнего.

"Да, - говорят, - обследовали". "Я вот со слов доверительницы моей, ей спать, этой девчушке, негде. Она скорее всего на полу спит. Конечно, это догадки моей доверительницы". А тетя одна: "Нет, она не на полу спит, а софа раздвигается, и вот она там спит и ее сестра двоюродная". Которая однако на год больше. Представляешь, уже большие две девчонки на такой маленькой вообще кроватке спят. Как так можно, передали в условия вообще непонятные.

- Но здесь с юридической точки зрения интересно, что ей на руки не выдают решение этой комиссии. это чтобы в суд не обжаловали, да?

- Нету ответа вообще.

- Я имею ввиду логика с их стороны, почему не выдают? Чтобы в суд не обжаловали?

- Вполне возможно. Я вот это знаешь, даже не подскажу. Но в суд мы все равно, я планирую за выходные наверное подготовить документы и обратиться. Именно на решение опеки и в том числе, что не выдали документы нам. Хотя они должны были выдать сразу, незамедлительно.

- Ну понятно, то есть комиссия фактически вмешалась в конфликт матери и дочери-подростка.

- даже более того, не в этот. Они, комиссия, при рассмотрении, я ж там присутствовал, они говорят: "Мы понимаем, что у вас, - на мою доверительницу, - что у вас конфликт между вами и вашей матерью". Ну моя доверительница подтвердила: "Да, у нас конфликт с ней". "Ну вот, а ребенок попал между вами, мы будем действовать в интересах ребенка". Вот так вот как-то.

- Ну не знаю. По старым если временам, то конечно взять и влезть... Ваша доверительница ничего... не выпивает, нормально все?

- Нет, нет, ты чего, нормально все.

- Так а чего они тогда лезут. Я понимаю, если бы она пьющая была.

- И бабушка ее не выпивает. Отец их да, выпивал. Ни она, ни бабушка, ни ее сетра, никто из них.

- Ну тогда чего они залезли? То есть понятно, когда, грубо говоря, мать пьет, ребенка забрали, бабушке отдали. А тут- то она...

- Если пьет, то разговора нет. А у нее и доход есть, она работает постоянно, целыми днями, каждый день, ну кроме выходных. Содержит жилье сама, хотя половина жилья принадлежит ее матери. Ее мать должна половину отдавать.

- Ну это понятно, это уже совсем какие-то бытовые вещи.

- Она дома и полы перестелила и там пиломатериал наготовлен, крышу однако перекрывать хочет, то есть она мало-мало заботится. И огород у них всегда ухожен.

- Ну что-то комиссия зря влезла. То есть если бы там ребенок по-хорошему сказал: "Мама, я у бабушки поживу", то это одно дело. А когда...

- Конечно. Ну там, день-два погостила и все, иди домой. Ну а это сколько уже, больше месяца. Комиссия влезла, да, однозначно.

- Ну вот это подростковые конечно, на самом деле дела. То есть девочке хочется свободы, у бабушки свободы больше, она к бабушке убежала, а тут еще комиссия поддерживает.

- Такой момент, Комиссия по делам несовершеннолетних, интересно, она вообще ничем не регламентируется. Допустим суд не может выйти за рамки закона определенного. Вот допусти гражданский процесс - гражданского, уголовный - уголовного. А эта Комиссия по делам несовершеннолетних вообще ничем не руководствуется.

- Ну, вы знаете. Вот я несколько лет назад писал, там была история. Мужчина воспитывает детей, у него жена неблагополучная, он забрал их, воспитывает. Он не пьющий, ничего, нормальный мужик. Мне сосед рассказал, что у него детей отобрали. Я в комиссию ходил, спрашиваю: "Вы чего делаете?" Ну там дети правда не подростки мальчику, по-моему, семь лет, девочке восемь. И вот они в интернате месяца три провели, они и учиться хуже стали там.

- А эта тоже хуже стала учиться, говорят двойки-тройки...

- Здесь видите, она же не в интернате. Здесь немного ситуация другая - она подросток. А там вот отобрали. Также без суда, без ничего отобрали. Ну они там подушку что ли там не нашли при осмотре жилища, еще что-то. Короче говоря, он отстаивал. Я ходил сам к Соломатиной. Ну вернули, но получается, что там совсем необоснованно отобрали, совершенно напрасно. Ни к чему это сделали.

Здесь то хотя бы понятно, что девочка подросток, ей хочется к бабушке сбежать от матери, которая над ней строжится. мотивы девочки понятны.

- Так здесь то еще бабушка заявление написала, что избивает постоянно она свою дочь.

- Но это заведомо ложно, да?

- Как это можно избивать, что синяки ни разу никто не видел, никто подтвердить не может. А дочь сама дает показания в присутствии бабушки, ну конечно бабушка настаивает, что да, тогда шлепнула по жопе, тогда шлепнула по жопе...

- Дак а сейчас же это декриминализировали.

- Это понятно дело. Вот Следственный комитет разбирается, хотят возбудить ст.117 - истязания. Вот ее вызывали вчера туда. Она мне оттуда звонила, как там поступать, что "Написали, - говорит, - что я не говорила". Я говорю: "Не подписывай документы". "Я, - говорит, - вот часть не говорила, точно". Я говорю: "Не подписывай документы, или требуй, чтобы убрали, или допиши ниже, что я вот эти слова не говорила и свою подпись поставь". Ну я слышал, там ссора была со следователем. Позже перезвонила "Ну все, - говорит, - там вычеркнули, подписали, что я не говорила это. Так как было все рассказала, мне все переправили".

- Так я не знаю, как бы родители детей по заднице бьют, это традиционная вещь, всю жизнь это было. Я понимаю избила так, что руку сломала ребенку, была история тут.

- Она бы по крайней мере кому-то пожаловалась или что-то, подруге. В школе там на физкультуре переодеваются, синяки бы все равно увидели, но никто ничего не видел. Вот и началось все из-за того, что в октябре она не заплатила за интернет. Что-то денег не было, а заплатить надо было сразу. Ну и все, у девчушки трафик кончился и все, она перестала...ночной трафик, насколько я понял, бесплатный...с компом спит, закроется одеялом и в интернете играет там сидит, или что она делает, а потом до обеда спит. "Приду домой вечером, - говорит, - ну а потом, в обед, она в школу уходит, вечером приходит. Я уже вечером прихожу с работы, продукты нетронутые, ничего не ела. почему не ела?" В итоге она до обеда спит, потом в школу и только вечером уже с матерью ест. И то мать ее заставляет, но она в обиде на мать за то, что та за интернет не заплатила.

- Проблема внутри семьи, зачем при помощи комиссии ее решать.

- Я думал обсуждением там все органичится и все, а бабушка раздула конфликт. Бабушка меня тоже знает, я с ее мужем работал вместе. Она мне говорит: "Зря ты сюда влез". А я ей: "Это вы зря затеяли эту ерунду".

- По-хорошему, конечно, ребенок должен жить с родителями, ну отца нет, значит с матерью. А если с бабушкой она хочет жить, все равно это должно быть как-то по-доброму. Понятно, бабушка-то ее балует, интернет ей обеспечивает.

- Ну наверное, мы не знаем. Ну а так конечно, и ноутбук она отдала дочери. Там приезжала же бабушка с участковым вечером забирать вещи и т.д. и опять же участковый без заявления приехал.

- Вообще по-хорошему, эта же комиссия должна из как-то примирить.

- Конечно, она для того и создана эта комиссия, а не лить керосину в огонь. Я и соседей знаю. Ну соседи там, мужик выпивал, ну один тоже, тот умер. Ну один маленько-маленько потребляет, ну вот больше там никого нет.

- А соседи то причем здесь.

- Нет. Я вообще говорю, по улицам. Женщины все нормальные, никто не употребляет.