"Постой за номерочком месяц или два, потом, глядишь, пройдет больная голова"

На прошлой неделе в поликлинике была ситуация, вообще караул. Стояли в очереди, жена моя стояла, брала талон к невропатологу. Впереди мужик стоял, к кардиологу взял и к окулисту. Он взял себе талон, ему дали. Жена подходит, просит талон, ей говорят:

- Кончились талоны.

- Как кончились, вы чего? Я к нервопатологу первая. Передо мной мужчина к кардиологу взял и всё.

- Нет, кончились.

Я сам там был, я просто на лавочке сидел. Ну жена тут шуметь давай и домой засобиралась. А я говорю: "Я не пойду никуда, я буду сидеть". Женщина за нами к ревматологу хотела взять талон, они тоже кончились. Как кончились, никто не спрашивал даже. Ладно бы врач не выдал талоны, разговора бы не было, развернулись и ушли. Кончились! Никто не брал - кончились. Кому интересно эти талоны ушли?

Мы пошли к заведующей и заведующая не поверила нам. Она нас, конечно, далеко не сразу приняла и не поверила, что талонов не было. Сказала, что будут видеокамеры отсматривать, телефонные звонки снимать. Хотя, насколько я помню, вообще никто не звонил.

- Это было утром?

- Конечно, в полвосьмого это было.

- То есть специально пораньше пришли, чтобы талончики были еще.

- Мы пришли туда в шесть часов утра. Мы подошли первые, потом увидели машина рядом стоит, они нам фарами моргнули, мол, первые они. Я подошел уточнил у них. Потом этот мужчина взял талон к кардиологу и к окулисту.

Женщина, которая за мной стояла, грозилась в газету пойти, но я не знаю, пошла она или нет, у меня ее данные есть. Я уже собрался, если не выясню ситуацию у заведующей, пойти к главврачу, пойти в Здравнадзор, к прокурору, в суд. Все равно я эту проблему решу. Ведь мы третий раз приходили уже, в предыдущие раза мы не первые были, поэтому, возможно, талоны кончались. Нам бы даже на четыре дня вперед бы дали, мы все равно взяли, но просто кончились и все.

- Заведующая так вам ответ и не дала?

- Нет. В одиннадцатом часу завела к невропатологу, медсестра выписала мне бумажку и с этой бумажкой потом пришли на прием.

- То есть вам выдали талон из-за того, что вы ругались.

- Да, из-за того, что я добился этого.

- А если бы настойчивость не проявили, так бы без талона остались.

- Нет, мы бы ушли и на другой день бы пришли, а может до сих пор бы ходили, я не знаю. Потом сын на прием пришел и к нему нормально относились. Дело ведь не во враче и даже не в главвраче. Или регистратура, или в администрации что-то у них с очередями. В итоге получилось, что я прождал с шести до одиннадцати часов, почти рабочий день. Как Розенбаум поет: "Постой за номерочком месяц или два, потом, глядишь, пройдет больная голова".