Талантливая молодежь Горного Алтая получила премии из рук главы региона

Глава Республики Алтай Александр Бердников принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премий для поддержки талантливой и одаренной молодежи. В этом году 52 представителя молодого поколения стали лауреатами премий, которые присуждается в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи. Награды они получили за успехи в науке, творчестве и социально значимой деятельности, пишет сайт правительства РА.

Премию Главы Республики Алтай получили учащийся Республиканского классического лицея Григорий Бухтуев, обучающаяся Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова Клавдия Степанова, студенты Горно-Алтайского государственного университета Сабина Багашева и Ярослав Черемных.

На торжественной церемонии также вручили премии имени Лазаря Кокышева, Павла Кучияка, Прокопия Елбаева, Павла Казанцева.

В Республике Алтай с 2008 года реализуется направление государственной поддержки талантливой молодежи, главная задача которой - поощрение и поддержка талантливых молодых людей с целью формирования основы для реализации инновационного потенциала российской молодежи.

Отбор талантливой молодежи для присуждения премий осуществляется по пяти номинациям – социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество и любительский спорт.

Всего на конкурс поступило 150 заявок из всех районов республики и Горно-Алтайска.