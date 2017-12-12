Помощник президента проинспектировал строительство ледового дворца в Майме

На месте строящегося ледового дворца в Майме состоялось выездное совещание главы Республики Алтай Александра Бердникова и помощника президента России Игоря Левитина.

В 2014 году строительные работы из-за отсутствия финансирования были приостановлены, а в 2017-м – вновь возобновлены, напоминает сайт правительства РА.

«Я обратился к президенту с просьбой: что это за субъект Федерации, где нет крытой ледовой арены, подрастающее поколение не имеет возможности круглый год заниматься такими прекрасными видами спорта как фигурное катание и хоккей. Владимир Путин дал поручение – выделить 370 млн рублей на ледовый дворец в Республике Алтай», - прокомментировал Глава Республики Алтай Александр Бердников.

Представители Республики Татарстан, где уже построено более 40 ледовых арен, отметили, что проект ледового дворца в Республике Алтай «очень грамотный».

«Я думаю, что проект будет реализован в сроки, могу сказать, что в Республике Татарстан развито строительство ледовых крытых дворцов, их построено 42, практически в каждом муниципальном районе, мы поделимся с вами опытом, в частности, по эксплуатационным характеристикам. Я думаю, что это будет очень достойная ледовая арена для Горного Алтая», - сказал министр транспорта и дорожного строительства Республики Татарстан Ленар Сафин.

В частности, специалисты из Татарстана дали советы, касающиеся возведения трибун, оборудования входов в зрительный зал.

В настоящее время на объекте монтируются инженерные коммуникации – прокладывается водопровод и канализация. Как отметил директор Управления капитального строительства РА Александр Вайдуров, на территории есть место для строительства гостиницы, имеется возможность подключения к инженерным сетям.

Высота возводимого комплекса составит 15 метров, помимо крытого ледового катка с трибунами на 500 человек здесь будет построен универсальный спортивный зал для занятий другими игровыми видами спорта – волейболом, баскетболом, а также кафе, раздевалки, административный корпус.

«Радует, что здесь можно будет заниматься не только хоккеем, но и игровыми видами спорта. Строители нам обещают в будущем году запуск ледовой арены. Считаю, что это будет один из самых современных спортивных комплексов не только в Горном Алтае, так как те решения, которые здесь принимаются, интересны с инженерной точки зрения. Уверен, что в следующем году мы с Александром Васильевичем откроем этот дворец», - отметил помощник президента страны Игорь Левитин.

Кроме того, он обратил внимание собравшихся на необходимость предусмотреть автобусный маршрут в данном направлении

«Этот дворец станет прекрасным подарком жителям Горного Алтая, с его открытием многие виды спорта и, конечно же, хоккей, перейдут на более высокий уровень развития», - считает Глава региона.

Открытие спортивного комплекса «Атлант» запланировано на конец третьего квартала следующего года.