Республика до конца года получит в собственность "Алтайскую яму"

Имущество бывшей особой экономической зоны (ОЭЗ) "Долина Алтая", прекратившей функционирование в качестве федеральной площадки в 2016 году, до конца 2017 года будет передано от Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) Республике Алтай. После этого в регионе займутся поисками инвесторов для этой территории, сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС первый председатель правительства региона Роберт Пальталлер.

"Сегодня мы находимся в процессе передачи имущества от РосОЭЗ региону, мы создали учреждение, которое назвали "Жемчужина Алтая", и сейчас принимаем имущество. Как только примем все и подпишем все акты, тогда начнем искать инвестора. До конца года имущество будет передано - и земля, и друге объекты", - сказал Пальталлер.

По данным, имеющимся на сайте правительства республики, в регионе создано бюджетное учреждение "Жемчужина Алтая", в компетенцию которого входит создание благоприятных условий для развития туризма в регионе, создание и управление объектами инфраструктуры и иными объектами, предназначенными для развития туризма, находящимися в госсобственности региона, привлечение инвесторов для развития туризма. Учредителем организации выступает Минэкономразвития и туризма субъекта. Необходимая инфраструктура на площадке бывшей ОЭЗ создана - это газовая котельная, очистные сооружения, подстанция, водозабор, дороги на территории площадки, освещение, подстанция и другие объекты.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в ноябре 2017 года глава правительства региона Александр Бердников провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным - он предложил ему принять участие в развитии инвестплощадки "Жемчужина Алтая". В планах региона - создание рабочей группы московских инвесторов, которые смогли бы оценить ее потенциал и в перспективе, создавать там туристические объекты, обеспечивая рабочими местами граждан региона.

В сентябре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении деятельности восьми неэффективно функционирующих ОЭЗ, в число которых попала и "Долина Алтая", в связи с тем, что резиденты ОЭЗ туристско-рекреационную деятельность не вели. В "Долину Алтая" вложено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета и 1,4 млрд - из регионального.

Основной проблемой ОЭЗ "Долина Алтая" стало наполнение искусственного озера - специалисты трижды пытались выполнить данную операцию, однако оно не удерживало воду. Среди причин, которые привели к этим проблемам, власти региона называли замену подрядчика во время строительства, а также нарушение технологии производства работ.