Незаконно взимать комиссию больше не будут?

По жалобе потребителей специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай провели административное расследование в отношении ООО «Дабл-ю Кэй Восток энерго» и «Дабл-ю Кэй Восток энерго сервис». Установлено, что компания ООО «Дабл-ю Кэй Восток энерго» непосредственно оказывает коммунальные услуги, а ООО «Дабл-ю Кэй Восток энерго сервис» по договору начисляет платежи и собирает плату с потребителей услуг.

В результате административного расследования в отношении этих компаний специалистами установлено, что потребителям не предоставляется возможность оплатить эти коммунальные услуги без взимания комиссионных сборов, чем нарушены статьи 13, 16, 37 Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, в платежном документе представлена недостоверная информация об исполнителе, отсутствует адрес сайта исполнителя в сети Интернет.

За выявленные нарушения юридические лица привлечены к административной ответственности по статьям КоАП РФ: 14.8 ч. 1 «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы» и 14.8 ч. 4 (Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг).

В настоящее время специалистами Управления готовится иск в защиту неопределенного круга лиц в отношении ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» о неправомерных действиях при взимании платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.