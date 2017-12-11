Бензин против «черных лесорубов». Как алтайцы спасают реликтовые леса

В Республике Алтай происходит массовая вырубка реликтовых хвойных лесов, преимущественно в северных районах региона — Чойском и Турочакском. На территории последнего располагается знаменитое озеро Телецкое — одно из самых популярных мест отдыха для туристов, приезжающих в регион. Телецкое озеро и прилегающие территории пообещал сохранить не только губернатор Александр Бердников, но и президент Владимир Путин в своем в прошлогоднем послании Федеральному Собранию РФ, пишет Открытая Россия.

Конфликт «черных лесорубов» и местных жителей мог решиться в рамках закона, но власти бездействовали, поэтому противостояние закончилось криминалом— предпринимателям пустили «красного петуха».

В селе Верх-Бийск Турочакского района на территории сельского поселения неизвестные сожгли жилой вагон охранника лесозаготовительной деляны и убили сторожевую собаку. Через несколько дней — подожгли пилораму. На следующий день на лесозаготовительном участке был найден мертвым сторож, причины смерти которого пока уточняются. Лесопилка принадлежала местному предпринимателю Александру Трудову — директору ООО «Лесагросервис». Дело о поджоге находится на стадии расследования. Местные жители, в разговоре с Открытой России, не могли даже предположить, кто совершил поджог.

https://www.youtube.com/watch?v=3LbtSJ9izkA

Жители Турочакского района обеспокоены, что массовая вырубка лесов ведется, в том числе, в водоохранной зоне реки Бия, берущей исток в Телецком озере. Также сплошным вырубкам подвергаются леса вокруг населенных пунктов, которые являются естественным природным щитом.

Активисты организовали митинг в защиту леса в селе Турочак, на который прибыли представители различных экологических организаций, политических партий, общественных движений Горно-Алтайска, главы сельских поселений и активисты Турочакского района, а также соседнего — Чойского района.

«О каком развитии туризма и сохранении Телецкого озера может быть речь, ведь вырубка идёт уже в 40 километрах от него, уничтожается лес, который защищает наше озеро и реку? Когда рубили Дайбовский лес рядом с селом Дайбово, нас это не касалось — ведь это не наше, когда подошли к Тондошке, то мы опять же не отреагировали, сейчас рубят возле нашего села Верх-Бийка. Когда к нам на последний сход приезжал глава района, то он сказал на собрании, что сейчас вырублено около 7% от того, что могут, и, возможно, захотят завтра, это же огромные территории и если есть возможность сохранить то, что можно, надо приложить вместе все усилия для этого», — рассказала организатор митинга Анастасия Стенина.

Один из участников митинга Людмила Копыл из села Тондошка, посетовала, что «даже в годы войны голодные и вечно уставшие бабушки, работая на лесозаготовках, не трогали этот лес, который защищал их от ветров, кормил грибами и ягодами, сейчас же его уничтожают потому, что он доступен, перешёл в частные руки».

Татьяна Жандарикова — глава села Бийка, рассказала, что эта проблема касается их тоже, поскольку вокруг Бийки расположены промысловые зоны по заготовке кедрового ореха, тайга, веками кормившая людей, сейчас же выдаются в аренду участки, где идёт свод кедра: «Надо понимать, что наш район изначально является лесопромысловым, но необходимо учитывать и интересы местных жителей».

https://www.youtube.com/watch?v=F44C7qcYum4

На митинге выступила глава села Кебезень Нелли Гусева — ее тоже коснулась общая беда: «Проблема выросла из 90-х годов, когда жители Усть-Пыжи продали свои земельные паи и более 1000 гектаров леса, прибрежной территории оказались в частных руках». Нелли Гусева надеется, что призыв людей услышат и прекратят хищническую вырубку лесов, иначе спасти Телецкое озеро не удастся: «Мы должны быть вместе и отстаивать свои права, только тогда мы победим».

По данным издания «Новости Горного Алтая» одним из предпринимателей, владеющим землёй, на которой расположен лес, является депутат регионального парламента Республики Алтай от партии КПРФ Вячеслав Кыдатов. Коммунист Кыдатов эту информацию не комментирует.

Кроме массовой вырубки местные жители обеспокоены порубочными остатками, которые оставляют после себя лесорубы, это создаёт опасную ситуацию в районе — неосторожно брошенная спичка, не затушенный костер, могут привести к непоправимым последствиям.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=243&v=eyNq17UrlxI

21 ноября состоялось экстренное заседание правительства Республики Алтай, на котором был рассмотрен вопрос о вырубке деревьев вблизи сёл Тондошка и Верх—Бийск на землях сельхозназначения. В ходе совещания глава региона Александр Бердников отметил, что необходимо быстро реагировать в сложившейся ситуации, максимально приложить усилия для прекращения рубки леса. А уже 24 ноября прокурор Турочакского района обратился в районный суд с требованием о понуждении ответчиков прекратить вырубку леса, а также произвести очистку земельных участков от порубочных остатков. В рамках иска прокурором было заявлено ходатайство о запрете для ответчика (без указания имени и названия фирмы), совершать любые сделки с земельными участками и осуществлять любые действия, связанные с вырубкой деревьев.

28 ноября ходатайство прокурора было судом удовлетворено. 7 декабря судебные приставы заявили, что рубка леса остановлена. Однако местные жители утверждают, что из Турочакского района по-прежнему постоянно выезжают груженые лесовозы.

Алексей Мокеев, Открытая Россия