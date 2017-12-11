Татьяна Гигель: Нет правового рычага, чтобы вернуть в лесной фонд земли, ошибочно отнесённые к сельскохозяйственным

В России необходимо появление правового рычага, который поможет вернуть в лесной фонд земли, ошибочно отнесённые к сельскохозяйственным, заявила «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

Сенатор привела пример Республики Алтай, где по невыясненным причинам к землям сельскохозяйственного назначения отнесены тысячи гектаров лесных угодий.

«В своё время земли не были переданы администрациями районов в лесной фонд. В сосновом бору выход деловой древесины до 90-95 процентов. Запас очень приличный — 250 кубометров на один гектар. И вот таких лесов не было передано 18 тысяч гектаров, это огромная территория. Сегодня она уже частично взята в аренду и происходит сплошная рубка», — отметила Татьяна Гигель.

По словам сенатора, аналогичная ситуация сложилась в десятках регионов.

Подобные случаи следует разбирать в оперативном режиме, добавила член профильного комитета Совфеда. «Мы подключили правоохранительные органы, но сегодня нет правового рычага, чтобы решить вопрос, поскольку формально это земли сельхозназначения. Лес вырубают, но не факт, что на этом месте будут сеять и пахать», — пояснила Гигель.