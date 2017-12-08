Санитарки Шебалинского района жалуются, что стали уборщицами

В редакцию дозвонилась сотрудница ФАПа одного из отдаленных сел, вот что она рассказала:

- Здравствуйте. Я не буду представляться. Я с Шебалинского района, я работаю на ФАПе. Я в "Листке" прочитала статью, что в Майме санитарок переоформляют в технички.

- Да, чтобы медицинские выплаты не платить им.

- Вот у нас тоже такая же история, у нас уже второй год так. Раньше были санитарки, а сейчас нас переименовали в уборщицы. И у нас вот такая система, что везде по ФАПам по Шебалинскому району везде убрали коммунальные (льготы) и стимулирующие. Мы на одной зарплате живем. У нас зарплата семь с копейками. И идет плюс к тому же у нас, что совмещение истопника.

- Фактически вы выполняете обязанности санитарок, а по документам получается, что вы якобы уборщица и истопник.

- Да.

- А пока вы были оформлены как санитарка, вам была такая льгота, вам коммунальные оплачивались.

- Да, нам коммунальные платили и стимулирующие.

- А когда вас переводили с санитарок в уборщицы, они заставляли вас, или что они говорили?

- Ну я туда, в N** само не спускаюсь, у меня ездит заведующая. Просто она привезла договор, что подписать надо, что санитарку переводят в уборщицу. Если ты, сказала она, не подпишешь, то тебя уволят или сократят. Ну куда мне деваться, мне пришлось подписать. Надо же жить как-то.

И я тут смотрю, что не только у нас такая проблема. А как-то можно это афишировать, что эту статью.

- Конечно. Мы с ваших слов сделаем заметку, напишем про это дело.

- Я просто (свое имя) афишировать не хочу, я боюсь за свое место. Я вот посчитала, что у меня вот зарплата 7,5 тысяч рублей - это моя зарплата. А как мне в бухгалтерии объяснили, что у меня в день выходит 470 руб., я начинаю подсчитывать, у меня эта сумма не выходит.

- Это вам нужно в расчётном листочке посмотреть и с бухгалтером пообщаться.

- Мы берем эти распечатки, в распечатке вообще друга сумма стоит - 12-13 тысяч стоит, а получаешь вообще другую сумму.

- Ну это уже странно.

-Да, и мне все вот интересно, куда остальные деньги деваются.

- А вам на карточку перечисляют?

- Да, на карточку перечисляют.

- Ну это надо в бухгалтерию вопрос задать, что происходит.

- Дак у них в бухгалтерии тоже ладом ничего не узнаешь.

- Сейчас 12-го будет открытая линия с президентом, хотелось бы, чтобы туда это все попало, чтобы ему эти вопросы задали, что он скажет.

- Попробуйте задать.

- Ну просто мы вот на прямой эфир не попадаем.

- Вероятность того, что именно вы попадете в прямой эфир маленькая, но дело в том, что они все эти вопросы обрабатывают и потом их рассылают в регионы обратно, но есть шанс, что какие-то меры примут