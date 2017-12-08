24 работодателя оштрафованы за нарушения трудового законодательства

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением трудовых прав граждан. За истекший период 2017 года по постановлениям прокурора Горно-Алтайска 24 работодателя привлечены к административной ответственности за нарушение прав работников на своевременную оплату и охрану труда работников, пишет сайт прокуратуры РА.

Так, за нарушение прав работников на своевременную оплату труда 17 работодателей понесли административные наказания в виде штрафа на сумму 30 тыс. руб. 7 работодателей признаны виновным в нарушении прав работников на безопасные условия труда, выразившиеся в невыдаче средств индивидуальной защиты работникам, непроведении инструктажей по охране труда, непредоставлении дополнительного отпуска за вредные условия труда и пр. Сумма наложенных штрафов - 20 тыс. руб.

Работа в данном направлении продолжается.