Почти пять миллиардов рублей зачислено в бюджет Республики Алтай

По оперативным данным по состоянию на 1 декабря в консолидированный бюджет Республики Алтай зачислено 4 807 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, из них 2 984 млн рублей составляют доходы республиканского бюджета и 1 823 млн рублей - доходы местных бюджетов, отмечает сайт правительства РА.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 281 млн рублей (из них на 241 млн рублей – по республиканскому бюджету).

Минфин Республики Алтай отмечает рост поступлений в консолидированный республиканский бюджет налоговых доходов на 257 млн рублей, что в основном связано с увеличением поступлений налога на прибыль организаций (+ 154 млн рублей) и налога на доходы физических лиц (+ 198 млн рублей).

По неналоговым доходам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост поступлений на 24 млн рублей, что в основном связано с увеличением поступлений доходов от штрафов.