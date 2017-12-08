Александр Бердников показал свою лояльность в Фейсбуке

Сразу несколько сибирских губернаторов выразили публичную поддержку президенту РФ Владимиру Путину, решившему баллотироваться на четвертый срок. Глава Республики Алтай, например, заявил, что до Путина никто из руководителей государства не посещал его регион, пишет "Тайга.инфо".

Путин объявил о выдвижении в президенты 6 декабря. На следующий же день несколько сибирских губернаторов выразили ему поддержку, заявив, что за время правления действующего президента «поднялось село» и «заработали шахты», а также тысячи людей встречают Путина на центральных площадях.

Глава Республики Алтай Александр Бердников в Фейсбуке:

«Главная и, пожалуй, лучшая за последнее время новость — известие о намерении Владимира Путина участвовать в президентских выборах следующего года. Владимир Владимирович — это человек, который ведет за собой народы, человек, посвятивший всю свою жизнь тому, чтобы добиться усиления и развития нашей страны. Он заботится о простых людях, его волнует жизнь и проблемы каждого человека.

За время его пребывания на посту президента России Горный Алтай заметно преобразился. Мы получаем колоссальную поддержку на строительство школ и больниц, дорог и мостов. По личному поручению Владимира Владимировича у нас построены десятки важнейших социальных объектов, которые воздвигаются в нашей республике беспрецедентными темпами — за все годы советской власти в Горный Алтай никогда не вкладывалось столько сил и средств.

Только благодаря личной поддержке Владимира Путина в Республику Алтай начал приходить газ, уже более пяти лет после масштабной реконструкции успешно работает аэропорт, начато строительство первого в регионе ледового дворца спорта.

За всю многовековую историю нашего государства на землю Ойротии не ступала нога ни царя, ни императора, ни генерального секретаря. Владимир Путин нашел время в своем плотном графике, чтобы поддержать нас после страшного наводнения, когда «большая вода» в кратчайшие часы затопила 70% территории, сносила мосты и размывала дороги. Благодаря главе государства нам удалось оперативно ликвидировать последствия стихии.

Во время своего официального визита Владимир Владимирович открыл первую и крупнейшую на тот момент в стране солнечную электростанцию, отметив, что Горный Алтай — это удивительное, сакральное место с особой энергетикой. На центральной площади Горно-Алтайска президента с ликованием встречали тысячи людей, каждый из которых уверен в том, что Владимир Путин приведет нашу страну к достойному будущему.

Я твердо убежден, что именно такой президент нужен России, чтобы сохранить ее целостность и единодушие народа, чтобы остаться великой державой, которой не страшны никакие вызовы и угрозы извне».