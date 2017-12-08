Кабарга внесена в новое издание Красной книги Республики Алтай

В Год экологии сибирская кабарга включена в Красную книгу Республики Алтай как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Книга переиздается раз в 10 лет, в этом году издание выпущено в третьей редакции. Помимо маленького оленя в том «Животные» занесены 9 новых видов, дополнивших перечень редких и исчезающих: большая белая цапля, водоплавающая птица сухонос, кумай (снежный гриф) и др., информирует сайт нацпарка Сайлюгемский. В том «Растения» включены селитрянка сибирская, незабудка ажурная, ирис Камелина. 9 видов из класса земноводных, птиц и млекопитающих исключены из Красной книги.

Издание вышло в свет 27 ноября, тираж составил 500 экземпляров.

Придание сибирской кабарге статуса исчезающего вида позволит остановить ее полное истребление. Некогда этот вид копытных был самым распространенным в Горном Алтае. Кабарга – самый маленький в мире безрогий олень, вместо них у самцов клыки. Причиной массового уничтожения стала мускусная железа самцов, из-за высокого спроса на кабаржиную струю численность этого вида в республике с 1980-х годов сократилась почти в пять раз и достигла критического уровня. Мускус — ароматическое вещество, широко используется в восточной медицине и в парфюмерной промышленности. Как правило, добыча кабарги проводится петлевым способом. В браконьерские петли попадают не только кабарга, но и другие обитатели леса, в том числе - снежные барсы.

Дети выступили в защиту маленького оленя

Участники экологических клубов национального парка из Ташантинской школы организовали акцию, чтобы привлечь внимание к судьбе сибирской кабарги. Одновременно мероприятия прошли в Ташанте и Кош-Агаче, ребята провели занятия в детском саду и школе, а также провели разъяснительную беседу со взрослым населением. Своим родителям дети также строго объяснили: охотиться на кабаргу нельзя, ее надо сохранить!