Центр спортивной акробатики обещает открыть свои двери ребятишкам к концу года

Организационные процессы завершаются в первом в регионе Центре спортивной акробатики, построенном в этом году в Горно-Алтайске. Учебный процесс стартует до конца текущего года, сообщает сайт правительства РА.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер рассказал, что после сдачи объекта в эксплуатацию здание было передано в ведение администрации Горно-Алтайска. В настоящее время власти города завершают подготовку распорядительных документов по организации здесь учебного процесса, ведется работа по комплектации штата, назначению руководителя.

Занятия будут вестись по четырем направлениям: спортивная акробатика, художественная гимнастика, прыжки на батуте и упражнения на акробатической дорожке. Всего в Центре будут заниматься не менее 500 детей.

Первый в Республике Алтай Центр спортивной акробатики открыт 22 сентября текущего года в Горно-Алтайске. Новое сооружение оснащено самым современным оборудованием для занятий художественной гимнастикой и акробатикой, прыжков на батуте, на спортивной дорожке.

Напомним, на торжественном открытии Центра глава региона Александр Бердников сообщал, что занятия начнутся 1 октября, но, как выяснилось позднее, не были подготовлены документы, что задержало фактическое открытие Центра на три месяца.