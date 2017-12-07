В Республике Алтай выросло число заболевших педикулезом

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай почти еженедельно размещает информацию по профилактике и лечению этого заболевания, а ситуация не становится лучше: только в ноябре у 43 человек выявлен педикулез (в основном у детей организованных коллективов). Зарегистрированы вспышки этого заболевания среди школьников Майминского и Шебалинского районов. Сейчас наблюдается рост педикулеза в Горно-Алтайске, рассказывает Роспотребнадзор РА.

Опросы родителей заболевших детей свидетельствуют: зачастую в организованных коллективах медики осматривают детей на эктопаразитозы редко – 1 раз в квартал, хотя нужно – ежемесячно, а при регистрации даже 1 случая – 1 раз в 7-10 дней.

Нельзя скрывать заболеваемость от других родителей, потому что при неблагополучии в садике и в школе дети во всех семьях должны осматриваться каждый день. Лечиться должен не только больной ребенок, но и вся семья. Обязательно обезвреживаются вещи: нательное и постельное белье (стираются), пальто, шапочки, игрушки можно вынести на ночь на улицу (зимний холод убивает паразитов).

Фармацевты свидетельствуют: средства от педикулеза – самые раскупаемые препараты.