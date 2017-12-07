Горжанин похитил 58 саженцев кедра в Онгудайском районе

В дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району от сотрудников лесничества поступило сообщение о том, что в урочище «Балкашту», расположенном в 60 километрах от села Ело, похищены молодые саженцы породы «кедр». По данным сайта МВД по РА, неизвестные лица незаконно выкопали 58 молодых кедров, а также повредили 40 деревьев хвойных пород, принадлежащих государственному лесному фону. С места преступления экспертом были изъяты следы транспортного средства, на котором были вывезены похищенные саженцы. Сумма причиненного ущерба составила 196 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в течении дежурных суток была установлена причастность к совершению кражи 25-летнего жителя г.Горно-Алтайска. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где в ходе дальнейшего разбирательства признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что находясь в урочище, выкопал молодые кедры, которые в дальнейшем продал неустановленным лицам.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.