Страница главы региона в Facebook разблокирована

Социальная сеть Facebook разблокировала страницу главы Республики Алтай Александра Бердникова. Персональная страница главы сибирского региона вновь стала доступной утром в среду, 6 декабря, передает Аmiс.ru. При этом, как стало известно, социальная сеть так и не уведомила о причинах, из-за которых страница Александра Бердникова на неделю отправилась в бан. Теперь глава региона вновь может выкладывать посты и фотографии. На данный момент у него 63 друга и 27 подписчиков.

Ранее стало известно, что персональная страничка главы сибирского региона была зарегистрирована 25 ноября. После нескольких постов 29 ноября она уже стала недоступна. В пресс-службе главы Алтая тогда отметили, что он не удалял страницу и не собирается это делать, а Facebook просто заблокировал ее по неизвестным причинам.

За это время Александр Бердников успел сделать несколько записей на своей странице.

В первой он рассказал о подарке сельских ребятишек, которые сделали для него картину из разных круп. Во второй записи он поздравил женщин с Днем матери и кратко рассказал о своей жизни и своей матери. Свой пост глава региона подкрепил видеороликом из фильма Сарика Андреасяна "Мамы".

Наконец, третий пост политика был посвящен отправке алтайских новобранцев в кремлевский президентский полк. Он сейчас и считается самым последним у господина Бердникова.