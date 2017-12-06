«Ворованное нужно вернуть!»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Американские власти при разработке нового пакета персональных санкций в отношении коррумпированных российских чиновников приняли положение о конфискации у них незаконно нажитых средств, оцениваемых как минимум в 60 триллионов рублей, и о возвращении похищенных активов российскому народу после падения путинского режима. А как вы относитесь к этой инициативе – поддерживаете, против или вам все равно?»

В течение недели в опросе принял участие 131 респондент. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

65,7% отвечавших (87 человек) поддерживают американскую инициативу. Вот их ответы:

- поддерживаю;

- я только за;

- я считаю, что у всех коррумпированных чиновников, которые попались и у которых большие богатства, надо изъять деньги в пользу государства;

- быстрее бы это время наступило;

- поддерживаю, ворованное нужно вернуть;

- на родину нужно вернуть деньги, а вор должен сидеть в тюрьме;

- решение правильное, но они должны деньги вернуть без всяких ультиматумов и падения путинского режима, это деньги советские;

- если народу будут возвращать, то я приветствую;

- конечно, поддерживаю, может быть, и бедным пенсионерам что-нибудь перепадет;

- я за конфискацию имущества; нажитого нечестным трудом;

- если бы это была не сказка, а по-настоящему, ой, хорошо бы было;

- ну, деньги должны быть возмещены государству;

- поддерживаю, американские власти, спасибо!

- коррупционеры сами принимают законы, чтобы невозможно было конфисковать имущество, зачем себя обижать, вот они так и делают;

- я, конечно, за, но против того, что это связывается с путинским режимом, если они хотят благо сделать нашей стране, не надо это увязывать со свержением режима Путина;

- эти украденные деньги нужно давным-давно бы своим вернуть, а то, что американцы это сделают... это надо самим было решить давно;

- положительно, если деньги, конечно, не «замылят» «америкосы»:

- я за, я рада.

20,6% отвечавших (27 человек) отрицательно отнеслись к идее конфискации средств коррупционеров. По их словам:

- не верю я в эту американскую инициативу, полный обман;

- это глупости, чужая страна не имеет право вмешиваться в дела другой страны;

- пусть со своими сначала разберутся коррупционерами;

- не верю я американцам, это только завлекаловка, ничего они не вернут;

- нашли кому верить, американцам, они скажут одно, сделают другое, карманы держите пошире;

- это криминальный вопрос, я против всех этих американских вылазок против Государства Российского;

- я вообще против вмешательств американских в нашу российскую систему и всех призываю, чтобы были против американцев, они вторгаются, чтобы разрушить всю Россию;

- ну, это вообще наглость – лезть в чужие дела, американцам совать нос в наши дела – это слишком уже нагло;

- пусть считают деньги в своих карманах, «америкосы» воруют еще больше наших чиновников;

- это провокация;

- я сомневаюсь, что эти средства пойдут российскому народу, американцы денег из своих рук никогда не выпустят, поэтому отрицательно отношусь к этой инициативе;

- едва ли вернуть все это народу получится, что-то не верится;

- американцы и их инициатива – это полная чушь и бред сивой кобылы;

- я думаю, что американцы в очередной раз пойдут на обман и ничего не сделают, слова, слова, а дел никаких;

- идут на всевозможные ухищрения для того, чтобы добиться своей цели, не верю я «америкосам»;

- да все равно народу ничего не достанется;

- может, американцы не народу хотят эти деньги возвратить, а забрать их себе, они в долгах, как в шелках;

- почему Америка сует нос куда не надо, наши сами должны разбираться;

- не поддерживаю, это чушь полная.

13,7% отвечавших (17 человек) выразили равнодушие к указанной инициативе, не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо отказались отвечать. По их словам:

- мне все равно;

- я считаю это сказкой, хоть при путинском, хоть без путинского режима;

- где гарантия, что они народу это принесут, может, себе оставят?

- ну что я могу сказать... перед Гитлером мы стояли прямо, перед ворами в законе согнулись по пояс, а вот придет негр с плеткой, наверное, встанем на колени;

- а не лучше ли с Китая взять на месячишко прокуроров и следователей, и у нас с коррупцией будет тишина;

- не поняла вопроса;

- какая-то мутная инициатива, непонятная лично для меня;

- я потеряла уже всякую веру, кому верить, не знаю;

- не знаю, про что вы.

Результаты опроса обрабатывал Александр Корейко