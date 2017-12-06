«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Американские власти при разработке нового пакета персональных санкций в отношении коррумпированных российских чиновников приняли положение о конфискации у них незаконно нажитых средств, оцениваемых как минимум в 60 триллионов рублей, и о возвращении похищенных активов российскому народу после падения путинского режима. А как вы относитесь к этой инициативе – поддерживаете, против или вам все равно?»
В течение недели в опросе принял участие 131 респондент. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
65,7% отвечавших (87 человек) поддерживают американскую инициативу. Вот их ответы:
- поддерживаю;
- я только за;
- я считаю, что у всех коррумпированных чиновников, которые попались и у которых большие богатства, надо изъять деньги в пользу государства;
- быстрее бы это время наступило;
- поддерживаю, ворованное нужно вернуть;
- на родину нужно вернуть деньги, а вор должен сидеть в тюрьме;
- решение правильное, но они должны деньги вернуть без всяких ультиматумов и падения путинского режима, это деньги советские;
- если народу будут возвращать, то я приветствую;
- конечно, поддерживаю, может быть, и бедным пенсионерам что-нибудь перепадет;
- я за конфискацию имущества; нажитого нечестным трудом;
- если бы это была не сказка, а по-настоящему, ой, хорошо бы было;
- ну, деньги должны быть возмещены государству;
- поддерживаю, американские власти, спасибо!
- коррупционеры сами принимают законы, чтобы невозможно было конфисковать имущество, зачем себя обижать, вот они так и делают;
- я, конечно, за, но против того, что это связывается с путинским режимом, если они хотят благо сделать нашей стране, не надо это увязывать со свержением режима Путина;
- эти украденные деньги нужно давным-давно бы своим вернуть, а то, что американцы это сделают... это надо самим было решить давно;
- положительно, если деньги, конечно, не «замылят» «америкосы»:
- я за, я рада.
20,6% отвечавших (27 человек) отрицательно отнеслись к идее конфискации средств коррупционеров. По их словам:
- не верю я в эту американскую инициативу, полный обман;
- это глупости, чужая страна не имеет право вмешиваться в дела другой страны;
- пусть со своими сначала разберутся коррупционерами;
- не верю я американцам, это только завлекаловка, ничего они не вернут;
- нашли кому верить, американцам, они скажут одно, сделают другое, карманы держите пошире;
- это криминальный вопрос, я против всех этих американских вылазок против Государства Российского;
- я вообще против вмешательств американских в нашу российскую систему и всех призываю, чтобы были против американцев, они вторгаются, чтобы разрушить всю Россию;
- ну, это вообще наглость – лезть в чужие дела, американцам совать нос в наши дела – это слишком уже нагло;
- пусть считают деньги в своих карманах, «америкосы» воруют еще больше наших чиновников;
- это провокация;
- я сомневаюсь, что эти средства пойдут российскому народу, американцы денег из своих рук никогда не выпустят, поэтому отрицательно отношусь к этой инициативе;
- едва ли вернуть все это народу получится, что-то не верится;
- американцы и их инициатива – это полная чушь и бред сивой кобылы;
- я думаю, что американцы в очередной раз пойдут на обман и ничего не сделают, слова, слова, а дел никаких;
- идут на всевозможные ухищрения для того, чтобы добиться своей цели, не верю я «америкосам»;
- да все равно народу ничего не достанется;
- может, американцы не народу хотят эти деньги возвратить, а забрать их себе, они в долгах, как в шелках;
- почему Америка сует нос куда не надо, наши сами должны разбираться;
- не поддерживаю, это чушь полная.
13,7% отвечавших (17 человек) выразили равнодушие к указанной инициативе, не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо отказались отвечать. По их словам:
- мне все равно;
- я считаю это сказкой, хоть при путинском, хоть без путинского режима;
- где гарантия, что они народу это принесут, может, себе оставят?
- ну что я могу сказать... перед Гитлером мы стояли прямо, перед ворами в законе согнулись по пояс, а вот придет негр с плеткой, наверное, встанем на колени;
- а не лучше ли с Китая взять на месячишко прокуроров и следователей, и у нас с коррупцией будет тишина;
- не поняла вопроса;
- какая-то мутная инициатива, непонятная лично для меня;
- я потеряла уже всякую веру, кому верить, не знаю;
- не знаю, про что вы.
Результаты опроса обрабатывал Александр Корейко