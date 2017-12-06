Содержание приемных детей. "Ситуация вопиющая"

Открытое письмо президенту Российской Федерации В.В. Путину

Господин Президент!

Обращаемся к вам повторно, так как после первого к Вам обращения по проблемам выплат на содержание приемных детей, вознаграждения приемным родителям, выплат денежных средств на содержание детей и семей опекунов (попечителей) результатов нет. Вы как Глава государства неоднократно указываете, что дети, оставшиеся без попечения родителей, должны содержаться достойно. Мы не можем делать выводы по другим субъектам, но у нас в Республике Алтай ситуация вопиющая. Никто нас не слышит и не желает решать названные проблемы. С 2008 года только один раз индексировались выплаты на содержание опекаемых детей, детей в приемных семьях.

Базовый размер социальной выплаты на содержание детей-сирот с учетом районного коэффициента составляет 6082 рубля, вознаграждение приемному родителю составляет 3920 рублей. Данные денежные выплаты должны ежегодно индексироваться, но не индексируются. Правительство Республики Алтай начиная с 2008 года бездействует, не вносит изменения в бюджет Республики Алтай в целях выплаты индексации. Глава Республики Алтай А. Бердников, министр труда и социального развития Республики Алтай А. Сумин, не желают проводить индексацию. Никто не может ответить на вопрос, а как содержать ребенка, как его воспитывать и давать дополнительное образование, приобретать мебель, одежду, игрушки на 6082 рубля в месяц. Данное содержание значительно ниже прожиточного минимума. В летний период не все опекаемые дети и дети в приемных семьях могут получить бесплатные путевки, не всех бесплатно кормят в школах.

Высокопоставленные чиновники на наши вопросы отвечают, что в республиканском бюджете нет средств на индексацию. Но если в стране сложная экономическая ситуация, то высокопоставленные чиновники и власть должна жить скромнее, тех, кто воруют, должны освобождать от исполнения обязанностей и отдавать под суд. Наворованные деньги должны возвращаться в бюджет. Мы задаем себе вопрос: зачем в республике строятся солнечные электростанции? Что от того получает экономика России или республики? Данные объекты пополнят число проектных решений как «Алтайская долина», Ледовый дворец, завод Биотехнологий, откормочные площадки – не будет экономической отдачи, а деньги в большей части разворуют. Если зайдешь в здание Правительства республики или в здание Министерства труда, то видишь новую дорогую мебель, дорогой ремонт, новые машины. А что нашим детям?

Господин Президент, убедительно просим решить вопрос об индексации. Глава Республики Алтай А.Бердников, которого Вы нам рекомендовали дважды, данный вопрос решать не будет.

Ответ просим направлять по адресу: 649400, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Таежная, 19, Клюевой Светлане Николаевне.

Члены инициативной группы:

Бабушкина Галина Николаевна, Демина Мария Фоминична, Клюева Светлана Николаевна, Сарбашева Ирина Маймановна, Сохорева Елена Асадуллаевна, Старыгина Ольга Николаевна.

Для тех, кто находится в аналогичной ситуации, оставляем телефоны членов инициативной группы: Старыгина Ольга Николаевна – 8 983 329 76 16, Клюева Светлана Николаевна – 8-909-508-59-99, Сохорева Елена Асадуллаевна – 8-903-919-59-07, Сарбашева Ирина Маймановна (с. Онугдай) – 8-9983-325-12-85. Звоните!