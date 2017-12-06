Владимир Петров: «Необходима смена аграрной политики в Республике Алтай»

«Партия Дела» в Горном Алтае заявила о себе недавно, но довольно ярко. Региональное отделение возглавил известный в регионе политик Владимир Петров – человек, который, кроме прочего, был главным конкурентом действующего губернатора в борьбе должность главы республики. Владимир Иванович сам являлся председателем правительства Республики Алтай в сложные 1990-1997 годы, которые принято называть «лихими девяностыми», а значит, опыта и политического, и жизненного ему не занимать...

Но сначала, наверное, стоит пояснить, что же такое «Партия Дела».

Ее лидер, Константин Бабкин — глава Ассоциации «Росспецмаш», в которую входит завод «Ростсельмаш» (один из четырех крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники). В 2010 году Константин Бабкин выступил с инициативой о создании новой политической силы, способной объединить интересы «людей труда» - аграриев и производственников, а как стало понятно после прошедшего недавно съезда, ещё и военных. Ею и стала «Партия Дела», представленная сейчас в 58 субъектах Российской Федерации.

27 ноября все эти региональные отделения собрались в Москве на IV съезде «Партии Дела», где Республику Алтай представил Владимир Петров. Мы расспросили Владимира Ивановича о съезде, задачах партии в целом и планах регионального отделения в частности.

- На съезде Председателем Федерального Совета был переизбран президент Промышленного Союза «Новое содружество» и Ассоциации «Росспецмаш», глава Совета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, а секретарём — экс-сотрудник Администрации Президента Алексей Лапушкин. Также в руководящие органы были включены гендиректор RALF RINGER Андрей Бережной, генерал-полковник Леонид Ивашов, директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков. Кроме того, мы рассмотрели принципы экономической программы партии – она основана на разработанной Торгово-промышленной палатой «Стратегии экономического развития России до 2025 года», - рассказал Владимир Иванович. – Поскольку наша Республика Алтай — регион на 70 процентов аграрный, то, думаю, будет уместно остановиться на мерах, предлагаемых для внедрения в агропромышленном комплексе. Надо отметить, что сельское хозяйство вообще наиболее уязвимая отрасль, так как влияют на нее и погодные условия, и кадры, и цены (например, на ГСМ и топливо). Часто получается, что крестьянин остается один на один с этими проблемами без существенной поддержки власти. И мы уже знаем, к чему это может привести – к деградации села, оттоку молодежи в города, к пьянству... «Партия Дела» считает, что необходима смена аграрной политики. Так, например, органы власти должны взять на себя сбыт сельскохозяйственной продукции; ежегодно должна устанавливаться твердая закупочная цена на продукцию, и если рыночная цена окажется ниже, нужно компенсировать это фермеру за счет бюджета. Необходимо планировать бизнес – к примеру, сельхозтоваропроизводитель может заключать контракт с бюджетными учреждениями (детские садики, школы, больницы и прочее) и поставлять напрямую ту же мясо-молочную продукцию и уже знать, сколько ему нужно произвести для этого. У нас есть Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства, но насколько мне известно, у них ни одного договора с фермерами не заключено – а ведь нужно задействовать науку во внедрении новых сельхозкультур, кормовых культур, в племенном деле, развивать био- и нанотехнологии в сельском хозяйстве. Продуктивна и идея кооперативного движения, предложенная на съезде, которая позволит объединить фермеров, переработчиков и потребителей и использовать научные достижения, привлекать к работе молодежь.

Учитывая, что в Республике Алтай самая дорогая электроэнергия в Сибири, в стоимость которой входит и транспортная составляющая, необходимо (чтобы быть конкурентоспособными) добиться ноосферного статуса и получить «зеленую карту». Это позволит сертифицировать нашу экологически чистую продукцию, и тогда официальная цена на нее будет выше и будет оправдывать затраты на производство.

«Партия Дела» считает, что особое внимание нужно обратить на обрабатывающую промышленность – снизить кредитные ставки для производства, так как сегодня ему просто сделан «выстрел в ногу» в виде 26-30 процентов; ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Сегодня в России упор делается на сырьевую составляющую — газ, нефть, металлы, особенно при экспорте, и поддержка идет туда. Мы же считаем, что необходимо переместить акцент на готовую продукцию, обработанную, и поддерживать ее экспортные возможности. Тогда и уровень жизни поднимется, – возрастет потребность в рабочих, а значит, вырастет и заработная плата.

- Расскажите о планах регионального отделения «Партии Дела». Известно, что на прошлых выборах в Горно-Алтайский городской Совет вам пришлось столкнуться с несправедливостью...

- Да. Грубые нарушения в процессе голосования — лишь малая часть того давления, которое было оказано на «Партию Дела». При этом наш партийный список сняли с выборов, и причиной снятия послужило отсутствие в подписных листах строчки о том, что я, Владимир Петров, являюсь членом партии. Тот факт, что я там был указан как председатель регионального отделения «Партии Дела» в Республике Алтай, комиссией в расчёт принят не был. Каким образом руководитель одного из отделений партии может не входить в её состав, она также не сочла нужным пояснить. Тем не менее, мы принимаем и будем принимать активное участие в политической жизни, собираемся участвовать в выборах в муниципалитетах в 2018 году, чтобы иметь возможность влиять на экономическую политику в регионе. Пока в этой сфере движения не наблюдается, если не считать открытия солнечных электростанций, что в перспективе, считаю, скорее будет во вред, а не во благо (высокая стоимость электроэнергии (порядка 26 рублей за квт/ч), небольшой срок службы (20-25 лет), проблема последующей утилизации этих экологически грязных объектов).

- Можно ли назвать некоторые инициативы «Партии Дела» в Республике Алтай?

- Мы принимали активное участие во встрече клуба лауреатов медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» и презентации нанопроектов – это мероприятие, на котором присутствовали известные ученые России и мира, оно прошло в начале октября – отмечу, впервые на Алтае! Сегодня клуб предлагает алтайцам помощь в сертифицировании продукции, изготавливаемой из лектехсырья — бальзамы, травяные сборы и прочее – и вывод этой продукции на международный рынок, параллельно создавая условия для спроса. Пятеро партийцев стали членами данного клуба — это я, Валерий Кудачин, Виктор Лашутин, Жанна Ан и Лилия Мамашева.

Мы также помогаем защитить от вырубки леса в районе сел Тондошка и Верх-Бийск – в нашу общественную приемную обратились неравнодушные граждане, которым мы помогли подготовить заявления в межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Также мы принимали участие в прошедшем в конце ноября митинге в Турочакском районе. Я считаю, что наши леса — это легкие всего Западно-Сибирского региона, и мы должны очень бережно к ним относиться. Районные власти расписываются в своем бессилии, говоря о том, что не имеют права частным лицам запретить рубку. Для того, чтобы вырубать лес даже на землях сельскохозяйственного назначения, по Лесному кодексу необходимо иметь региональную программу по рекультивации этих земель, бизнес-проект собственника. То есть, должна осуществляться не только рубка, но и выкорчевка пней, подготовка земель — словом, комплекс мер. Здесь этого нет. Власти этот вопрос никак решать не собираются, так что о соблюдении закона ей приходится напоминать нам. Впрочем, это «Партия Дела» и видит своей основной обязанностью – защищать права и интересы граждан.