Зачем рубить сук, на котором сидишь?

Начиная с осени этого года, Прокуратура РА начала проверку наличия заявлений родителей-алтайцев с их «согласием и несогласием» на изучение их детьми школьных предметов «Алтайский язык» и «Алтайская литература». Поводом для проверки якобы послужил Перечень Поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 20.07.2017 г. Пункт 3: «Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором провести проверку соблюдения в субъектах РФ положений в законодательства РФ, касающихся обеспечения прав граждан РФ на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ; Доклад – 30 ноября 2017 г.

Пункт 4: «Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов гос.власти) субъектов РФ обеспечить: а) принятие мер по доведению объема изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка РФ; б) изучение обучающихся по основным программам родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей). Доклад – до 1 декабря 2017 г.

Про русский язык понятно, поддерживаю Президента В.В.Путина, так как статус государственного языка федеративного государства требует особого внимания и контроля за его состоянием. Русский язык объединяет в одну государственность многонациональный народ России. Изучение русского языка - одно из необходимых условий для укрепления национальной безопасности страны, которое обеспечивает стабильность в обществе. Каждый школьник РФ имеет право и обязан в совершенстве владеть русским языком. Для этого государство обязано создавать необходимую учебно-методическую, материально-техническую базу для обучения и практического применения русского языка.

Но у меня возник вопрос - на основании какого конституционного, законодательного или иного правового положения Президент В.В.Путин дал поручение проверить реализацию права родителей, проживающих у себя в регионе, на добровольное изучение родных языков их детьми? Для этого проанализировала действующие федеральные законы касательно родного языка:

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации", ст. 14 «Язык образования», п. 1 гласит «В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования».

Следующий - Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов Российской Федерации", ст. 3 «Правовое положение языков», п. 3 гласит «субъекты Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты о защите прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества». В этом же законе ст. 9 «Право на выбор языка образования» п.1 утверждает - «граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения».

Эти два закона взаимодополняют друг друга, утверждая право выбора языка обучения и воспитания. Приведу комментарий Федерального центра образовательного законодательства по этим двум законам: «В соответствии с этими статьями:

- граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения;

- граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования;

- право граждан Российской Федерации на получение образования на родном языке обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а также созданием условий для их функционирования;

- право выбора образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения детей принадлежит родителям или лицам, их заменяющим в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Таким образом, законы четко прописали право получения образования на родном языке, выборе «языка обучения и воспитания». Что означает понятие «язык обучения и воспитания»? Это означает - на каком языке ученика учить и воспитывать. Например, согласно этим двум законам, в РА родитель-алтаец может написать заявление директору школы, чтобы его ребенка по всем предметам учили на алтайском языке, по причине не владения им русским языком. Закон такое право и родителю, и ребенку у себя в регионе предоставляет. Действие этих двух законов распространяется и на язык воспитания (кружковая работа, внеучебные мероприятия, секции и т.д.) на родном языке.

Если прокуратура проверяла наличия заявлений родителей на выбор языка обучения и воспитания в школах Республики Алтай, то они действовали в рамках федеральных законов.

Но весь сыр-бор в том, что прокуратура проверяла наличие заявлений родителей на добровольность изучения предмета «Алтайский язык» и «Алтайская литература». Теперь школы заставляют родителей-алтайцев писать заявления на согласие и несогласие изучать алтайский язык и литературу. Администрация школ в срочном порядке заводит «Журнал регистрации заявлений» по данному вопросу. Некоторые «продвинутые» родители-алтайцы отказываются от того, чтобы их дети-алтайцы изучали свой родной язык. Многие родители возмущены самим требованием выбора «изучать или не изучать родной язык». Эти недовольства с каждым днем нарастают, создавая дисбаланс в регионе. Ко мне обратились учителя из родного моего Усть-Коксинского района и других школ республики, родители за советом и поиском правды. Поэтому я и задалась вопросом - а есть ли законное право у родителей выбирать изучение предмета «Родной язык»? ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12 2012 (ст. 14, ч. 4) гласит - «Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов РФ в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами». Значит, ФЗ при изучении родного языка делает ссылку на Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС), который является стержнем образования. ФГОС обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. На каждом уровне образования четко определен перечень учебных предметов. По ФГОС, предмет «Родной язык» является обязательным предметом учебного плана. Он является обязательным для изучения предметом для тех учеников, кому приходится родным языком. Соответственно, (к примеру) алтаец, проживающий в Республике Алтай, не может изучать по выбору или на добровольной основе свой родной алтайский язык. Он для него обязателен, как физика, химия и другие предметы. Более того, отказ от его изучения приведет к невыполнению им учебного плана и невозможности пройти итоговую аттестацию.

Если в классе есть дети алтайцы, то им для изучения своего родного языка школа должна создать необходимые условия.

На сегодняшний день реализация статуса изучения родного языка и литературы как обязательных предметов учебного плана обеспечена следующей нормативно-правовой базой:

1) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 29.06.2017 г), в п. 9.2. утверждает программные требования к предмету «Родной язык и родная литература».

2) Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 29 мая 2017 года)» также наряду с родными языками других регионов требует проведение экспертизы учебников по алтайскому языку и литературе как обязательных предметов учебного плана и включения их в федеральный перечень.

Министр образования и науки РФ О.Ю.Васильева в письме-ответе от 15.02.2017г № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации» по исполнению подпункта "а", п.3 Поручения Президента России от 4 июля 2015 г. N Пр-1310 докладывает: «В настоящее время в ходе приема необходимых материалов для включения учебников в федеральный перечень учебников положительные экспертные заключения по результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз получили учебники по следующим родным языкам (родной литературе): абазинскому, алтайскому, башкирскому, татарскому, хакасскому, чеченскому, якутскому».

Здесь речь про учебники начальных классов, а для основной и средней школы экспертиза учебников по алтайскому языку и литературе еще в процессе.

3) Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. (ред. от 01.02.2012 г.) № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» определил, что «количество часов, отводимых в образовательных учреждениях с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения на преподавание учебного предмета «Родной (нерусский) язык и литература» устанавливается субъектом Российской Федерации и/или самостоятельно образовательным учреждением». Согласно данному приказу Министерство образования и науки РА издало приказ от 17.08.2017 г. № 1369 «Об утверждении Единых подходов к распределению недельной учебной нагрузки по учебным предметам «Алтайский язык», «Алтайская литература», «История Горного Алтая»». Там четко расписан регламент учебного плана для изучения алтайского языка по двум программам – «Алтайский как родной» (для владеющих) и «Алтайский как государственный язык (для не владеющих и слабо владеющих).

“Я привела всего несколько нормативно-правовых актов, которые способствуют реализации положения ФГОС в части обязательного изучения родного языка детьми, проживающими в своем регионе.

Анализ действующих федеральных законов касательно учебного предмета «Родной язык» привел меня к выводу, что родители имеют право на выбор языка обучения и воспитания, но не на право выбора изучения своими детьми учебного предмета «Родной язык», который приходится им по праву их национального происхождения родным языком. Законодательная база РФ одной из основных целей образовательной политики ставит сохранение и развитие родных языков народов России. Этнокультурное образование направлено на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Эта цель понятна, объективна, правильна, т.к. она укрепляет федеративное устройство России, обеспечивает национальную безопасность нашего многонационального государства, являясь одновременно и условием стабильных отношений в поликультурном обществе. Но спрашивается - зачем рушить то, что создавалось десятилетиями? Зачем рубишь сук, на котором сидишь? Кому это надо? Каждый гражданин РФ, кем бы он ни был, обязан соблюдать Закон. В рамках данной статьи не буду делать глубоких выводов и озвучивать их… Надеюсь, что Прокуратура РА, отдел по контролю и надзору Минобрнауки РА обратят внимание на мой расклад федерального законодательства в части обязательного изучения родного языка детьми - алтайцами, проживающими в Республике Алтай. На предстоящем Курултае алтайского народа предлагаю на основании ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12. 2012 г., ст. 94. «Педагогическая экспертиза», п. 2 - «К проведению педагогической экспертизы на общественных началах привлекаются физические и юридические лица, имеющие необходимую квалификацию» инициировать педагогическую экспертизу с целью пресечения нарушения требований ФГОС, российского образовательного законодательства в результате принуждения родителей на право добровольного выбора изучения обязательного для учеников алтайцев учебного предмета "Родного языка". Также проверить реализацию языка обучения и воспитания в национальных дошкольных учреждениях; выполнение требований ФГОС РФ по этнокультурному содержанию образовательных программ в ДОУ, которое должно составлять 40%.

Зинаида Тырысова