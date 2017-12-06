"Политика без политиков". Вынесение важнейших для страны вопросов на федеральный референдум, как "асимметричный ответ" на 5-й срок "императора" Путина

3 декабря на 4-м Форуме Свободной России состоялась дискуссия о тактике оппозиции на предстоящих выборах. На этой секции выступили представители двух потенциальных кандидатов на должность Президента России. Владимир Ашурков, как член центрального совета Партии Прогресса, представлял Алексея Навального, а юрист, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова - Ксению Собчак.

Автор этих строк злоупотребил возможностью задавать вопросы и выступил с 3-минутной речью, в которой попытался сформулировать "асимметричный ответ" на те вызовы, которые стоят сейчас перед российской оппозицией. Вот как это было:

Сергей Михайлов: "Я - координатор межрегиональной кампании референдумов по возврату выборов мэров и глав муниципальных районов. Илья Пономарев, на мой взгляд, очень хорошую вещь сказал в ходе своего выступления. Он сказал, что идеи, которые должна выдвигать оппозиция, они должны быть не только правдивы, но и по возможности - популярны. Вот одна из историй. Я просто полтора года этим занимаюсь и знаю, что это популярная история. 17-19 сентября "Левада-центр" по моему заказу сделал всероссийский опрос по поводу того, как граждане России хотят избирать своих глав муниципалитетов. 65% опрошенных, две трети россиян, говорят: "Мы своего мэра или главу района хотим выбирать сами, хотим выбирать всенародно".Так вот, среди этих 65% есть и "красные", и "белые". Есть и коммунисты, и "навальнисты", и всякие разные.

Кстати, штаб Навального отчасти в этой кампании участвует. Лилия Чанышева, ваш руководитель штаба по Уфе, она даже в суде первой инстанции выиграла, когда Заксобрание отказало. Каждый раз, когда этот вопрос доходит до заксобраний, а закон требует, чтобы заксборание рассмотрело, мы заксборания "колем". Я сам выступал в начале ноября в МосОблДуме, МосОблДуму мы "коланули" этим вопросом 29/10. То есть 29 депутатов МосОблДумы против референдума, 10 уклонились двумя разными способами от этой сомнительной чести. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что на самом деле Илья прав, есть вопросы... Не надо биться "в лоб"...Я вот ехал в поезде, со мной ехала женщина-пенсионерка. Так вот, она увидела надпись "Навальный" у меня на ноутбуке, и мы с ней долго спорили. Не надо биться "в лоб". В то же время, эти же самые люди, которым внушено, что Путин - наш "фюрер" и так далее, в других вопросах с ними можно беседовать. Один из этих вопросов - возврат выборов мэров. Нам, может быть, нужно подойти асимметрично к вот этой истории. Понятно, что оппозицию нельзя объединить, допустим, на том, что все за Навального, или все за Ксению Собчак.

Значит, вопрос будет следующий. Асимметричным вариантом (это, наверное, к Елене Лукьяновой вопрос) может быть выдвижение, скажем, десятка важнейших вопросов, в том числе того же вопроса о возврате выборов мэров, НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. Я знаю. что в последний год перед президентскими выборами они невозможны. Я знаю, что они невозможны в ходе избирательной кампании [федеральные референдумы запрещено проводить в последний год полномочий Президента РФ и вместе с президентской избирательной кампанией]. Но этот референдум может быть анонсирован вот сейчас, в феврале. И мы можем попытаться его провести весной после президентских выборов. И здесь у власти не будет разумных аргументов. А люди хотят... Люди хотят, они хотят, чтобы их послушали! Спасибо.

В ответ Елена Лукьянова заявила: "Что Вы можете мне сказать о тех слухах, которые ходят, о том, что на 18 марта у нас будет назначено большое количество региональных референдумов по самым дурацким вопросам. Там перенести столицу из Сыктывкара в Ухту, или там новый герб Крыма... Вот тут и ломайте. Ставьте на региональном уровне свои референдумы. Да, смена часовых поясов и так далее [т.к. возможности ответить на вопрос Елены Лукьяновой у меня не было, отмечу тут, что она упомянула все три известные на данный момент инициативы "провластных" референдумов из серии "за всё хорошее и против всего плохого"]. Таким образом якобы будут повышать явку. Вот на этом уровне и ломайте эти вопросы. Если они в данном случае тактически сосредоточены на подъёме явки, то меняйте вопросы. Вот вам не в лоб, просто меняйте повестку. Пусть это будет длина сетей, которые можно использовать в условиях коротких рек на Сахалине [Елена Лукьянова несколько лет назад представляла в судах инициативную группу, которая ставила вопрос о порядке промысла лососевых на Сахалине]. То, что вы предлагаете на общефедеральный референдум, с точки зрения сегодняшнего действующего российского законодательства о референдуме, я убеждена, невозможно! Сегодняшняя процедура назначения референдума такова, что назначить его НЕЛЬЗЯ! Мы уже в курсе конституционного права перенесли референдум в разряд истории государства и права, - так закончила свое выступление Елена Лукьянова

С формальной точки зрения Елена Анатольевна, наверное, права. Запустить региональный референдум в малонаселенном регионе наподобие Республики Алтай ещё более или менее реально, нужно собрать всего несколько тысяч подписей.

А для получения только права на сбор подписей Федеральный конституционный закон о референдуме требует, чтобы в сжатый срок (2 месяца) в половине регионов России были созданы инициативные группы по 100 человек В КАЖДОМ ИЗ НИХ, чтобы они делегировали на общий съезд по уполномоченному, чтобы вопросы, выдвигаемые на референдум, одобрил с юридической точки зрения ЦИК РФ (отказ при проверке вопросов сразу же рассматривается Верховным и Конституционным судом РФ).

А уж в ходе самого сбора подписей их необходимо собрать с 2 миллионов россиян, не более 50 тысяч подписей с региона, за 45 дней и с процентом брака не более 5-и! Задача очень сложная!

Но Елена Анатольевна забывает о том, что ДАЖЕ САМ ФАКТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА СБОР ПОДПИСЕЙ сделает те вопросы, которые инициативная группа сумеет провести через "фильтр" ЦИК РФ - ВОПРОСАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ. При этом, в отличие от региональных референдумов по возврату выборов мэров и глав, такой вакханалии незаконных отказов не предвидится - вряд ли на это пойдёт Конституционный Суд России.

А ведь среди вопросом могут быть (и будут, если мы сумеем организовать инициативные группы по 100 человек в половине регионов России) и весьма неприятные для власти. И сам факт сбора подписей в их поддержку может оказаться сильным аргументом для их принятия властями в обычном порядке.

Да, и ещё. Елена Анатольевна упомянула о том, что для ее студентов вопрос о референдуме теперь представляет скорее исторический интерес, учитывая сложившиеся к середине 2000-х реалии. Вот только, реалии сегодняшнего дня заставляют искать выход из того тупика, в котором застряла Россия, в том числе искать и в прошлом. И если уж брать какое-то лекарство из прошлого, то пусть лучше это будет референдум, а не другой предмет, игравший в свое время большую роль в нашей истории и, кстати, упоминавшийся в тот же день на форуме - винтовка.

Сергей Михайлов из Вильнюса

P.S. После окончания этой дискуссии, в кулуарах съезда мы поговорили и с представителем Алексея Навального Владимиром Ашурковым. Я предложил Владимиру обсудить в штабе идею о запуске федерального референдума, в качестве "плана Б" на случай (весьма вероятный), если Алексея не допустят к регистрации в качестве кандидата на должность Президента России. Тем более, что сформированная Навальным система штабов и миллионный список сторонников делают задачу сбора 2 миллионов подписей россиян пусть трудной, но не фантастической. Думаю, это не сложно - сформулировать важнейшие положения программы Навального в виде вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет". Посмотрим, что надумает Навальный...

По сути дела, то, что я предлагаю - это "политика без политиков". Да, наверное, Путин в марте в 5-й раз станет фактическим "императором России". Но мы все, народ России, в состоянии, выдвинув на федеральный референдум важнейшие для нас вопросы, создать жёсткие рамки, в которых он вынужден будет действовать. ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАНИМИРОВАНА, НАРОД ДОЛЖЕН ВСПОМНИТЬ, ЧТО ИМЕННО ОН - ВЫСШИЙ ИСТОЧНИК ВЛАСТИ!

P.P.S. У меня просьба к читателям данной заметки. Если у Вас есть идеи по поводу того, какие ВАЖНЕЙШИЕ ДЛЯ СТРАНЫ ВОПРОСЫ стоит вынести на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ референдум, пишите в редакцию. Навскидку - вопрос о прекращении войн в Сирии и в Украине, всё тот же вопрос о выборах мэров и глав (раз его не пускают на региональном уровне), вопрос о ратификация 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией и так далее.

Ограничений для вопросов федерального референдума гораздо меньше, чем для регионального, но они тоже есть - нельзя выносить на федеральный референдум вопросы о назначении КОНКРЕТНЫХ ЛИЦ на должности и о снятии с должностей (скажем, референдум за отставку Путина невозможен) и о ПРЯМОМ изменении бюджетов.