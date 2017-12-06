"Где гадите - там и живите"

4-й Форум Свободной России был посвящён тому, как действовать оппозиции в ближайшие месяцы. Возможно, важнейшим вопросом, который обсуждался 3 и 4 декабря стало формирование проекта "списка негодяев", которых оппозиция будет просить лишить западных виз.

Это нужно, чтобы ворьё из окружения Путина, укравшее из России порядка 2 триллионов долларов (120 триллонов рублей, только в США краденные из России деньги оцениваются в 1 триллион долларов - 60 триллионов рублей), вывезшее в Европу, США, Эмират Дубай и так далее не только львиную долю украденного, но и жён с детьми, оказалось отрезанным от своих вилл и капиталов. В список вошли не только политики и околовластные олигархи, но и пропагандисты агрессивной войны с российского телевидения - Соловьёв, Киселёв и иже с ними.

Список будет дополняться, в том числе и чиновниками-ворами из регионов. Отрабатывается перечень доказательств, которые будут приемлемыми для того, чтобы лишать членов "списка негодяев" западных виз. Для чиновников это могут быть, в частности, декларации о их доходах (которые чиновникам публиковать обязательно) вместе со сведениями, подтверждающими права этих самых чиновников на явно не соответствующее уровню их официальных доходов имущество. Для псевдожурналистов, призывающих к войне с Украиной основанием для внесения в список могут стать выпущенные ими сюжеты по телевидению, публикации в прессе, их статьи в Интернете и так далее. В общем, "где гадите - там и живите".

Впрочем, у меня на форуме была своя тема для выступления. Об этом - заметка на странице 2.