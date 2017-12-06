"Через границу огородами" за 1012 рублей

3 и 4 декабря в Вильнюсе состоялся очередной, 4-й Форум Свободной России. Автор этих строк, несмотря на формальный запрет на выезд из России из-за долга по "алиментам" за "украденную честь" Бердникова :-) ранним утром 1 декабря приехал в Вильнюс.

Причём на этот раз я воспользовался способом, который помог не только успешно проехать в Евросоюз, но и сделать это очень недорого. Способ этот называется "билет до Нестерова".

Дело в том, что самый западный регион России - Калининградская область, является полуанклавом. Общей сухопутной границы с Россией у него нет. В то же время, при формировании тарифов на железнодорожные перевозки, так сказать, "из России в Россию" (скажем, из Москвы до первой станции в Калининградской области под названием Нестеров) РЖД исходит из того. что речь идет о внутрироссийских перевозках.В результате билет до Нестерова мне продали всего за 1012 рублей. Правда, продаются такие билеты только в кассах на вокзалах, через Интернет купить их нельзя, обязательно нужно иметь загранпаспорт с шенгенской визой (или приходить за билетом не позднее, чем за 28 часов до отправления поезда для оформления транзитной визы через Литву - но это для тех, кто хочет реально ехать в Калининград).

Об этом фокусе, собственно, известно уже давно - в нашем вагоне, как нам сообщила проводница, оказался всего один «честный пассажир» - лишь он купил за 3500 рублей билет до самого Вильнюса, все остальные за 1012 рублей сошли в Вильнюсе, не доезжая до Нестерова.

Теперь о том, почему "билет до Нестерова" позволяет спокойно выезжать из России "невыездным" должникам (именно должникам, а не тем, кому выезд ограничен из-за доступа к гостайне, кто находится в международном розыске и т.д.). Дело в том, что поезд Москва-Калининград пересекает границу Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом на БЕЛОРУССКОЙ станции Гудогай. Соответственно, выездной контроль проводит пограничная служба Белоруссии, которая на данный момент не проверяет выезжающих по российской базе должников. Неофициально это мотивируют тем, что, мол, и своих должников хватает. Кстати, в свою очередь белорусские должники прекрасно выезжают из Белоруссии за границу через Москву.