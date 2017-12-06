В «Вечернем Урганте» Гарик Сукачев рассказал о своем фильме про Горный Алтай

Известный музыкант и режиссер Гарик Сукачев, проехавший на мотоцикле по Чуйскому тракту и снявший об этом документальный фильм, побывал в эфире передачи Первого канала «Вечерний Ургант», где рассказал о съемках и об Алтае.

Рабочее название фильма «Алтайская песня», итоговое – «То, что во мне». Сейчас картину показывают в кинотеатрах России. Съемки фильма начались на Алтае осенью прошлого года. Это совместный проект Первого канала и Русского географического сообщества. Главным героем фильма выступил сам Гарик Сукачев. Основной задумкой автора было показать людей Алтая и их настоящие эмоции, поэтому определенного сценария у картины не было, говорится на сайте правительства РА.

Гарик Сукачев проехал по самым живописным местам Чуйского тракта вплоть до Монголии на мотоцикле Harley-Davidson, общаясь с местными жителями. На своем пути он встречал охотников, гидов, священнослужителей, местных жителей. Съемки прошли в Республике Алтай и Алтайском крае.

«Я ехал от нулевого километра, от города Бийска, где находится музей Чуйского тракта, до монгольской границы на своем мотоцикле и снимал документальный фильм о Чуйском тракте, о людях, которые живут в этих местах», - говорит музыкант.

Он рассказал, как недалеко от границы с Монголией, в Кош-Агачском районе Республики Алтай снимал для фильма девочку, которая рассказала легенду о пирамидах из камней, которые еще называют обоо.

«Дело в том, что алтайцы огнепоклонники, они верят в то, что у всего на планете есть душа – и у реки, и у воды, и у камней… И путник, отправляясь в дорогу, должен взять камень, подумать о самых близких ему людях, о природе, которая его окружает, обо всем хорошем. А потом положить этот камень в пирамиду… Следующий человек делает то же самое, так и получается из камней подобная горка, которая называет обоо. И тогда духи помогут вам в вашем пути», - объяснил музыкант.

Он рассказал, что Чуйский тракт входит в пятерку самых красивых дорог мира, и всех пригласил посетить эти места и увидеть их своими глазами.

«Это потрясающая дорога, по ней можно путешествовать на чем угодно, на ней много развлечений. Здесь можно заниматься рафтингом, горным туризмом, альпинизмом… Ни ночные клубы, ни SPA там совсем не понадобятся», - подчеркнул он.