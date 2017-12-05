УРОВЕНЬ БРЕДА ПРЕВЫСИЛ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Если закрыть глаза на окружающую действительность и только смотреть новости на федеральных телеканалах, может сложиться впечатление, что рай на российской земле уже наступил. Чего только стоит недавний разговор тележурналистов с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Но вокруг телевизионных экранов происходит совсем другая жизнь. Кушать хочется каждый день, а доступность к куску хлеба становится все трудней. Это не досужий вымысел обывателя из Горно-Алтайска, а горькая реальность для многих наших сограждан. Реальность, о которой в конце ноября говорилось на нескольких московских политических площадках.

В гостинице «Космос» прошел Пятый Общероссийский гражданский форум, собравший 1174 участника из 78 регионов России. Организатора мероприятия, бывшего министра финансов, а ныне председателя Комитета гражданских и совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина никак не заподозрить в оппозиционности к существующей власти, а вот в объективности оценок сегодняшней реальности ему следует отдать должное.

В стране третий год подряд падает уровень жизни населения, говорил на форуме Алексей Кудрин. Бедность становится все более очевидной. Это позор! Не сокращается технологическое отставание России от других развитых стран. В это же самое время говорим о беспилотных автомобилях, искусственных органах, что приближается эра бессмертных людей. На самом деле существует катастрофическая смертность людей в работоспособном возрасте. Необходимо менять систему власти с ее избыточным регулированием всех государственных и жизненных процессов. Нужна судебная реформа. Не следует допускать снижения расходов на образование. Надо создавать такие условия, чтобы человек всю жизнь учился, перенастраивался, приобретал новые профессии. В сфере культуры совершаются ошибочные шаги. Министр Владимир Мединский пытается проводить в искусстве идеологическую линию. В стране из ста человек только четверо пытаются стать предпринимателями. Прокуратура отслеживает каждый рубль инвестиций…

Кудрина поддержали эксперты. Их выводы во многом совпали с результатами социологических опросов среди разных слоев населения. Картина получилась не радостная.

Но мэр Москвы Сергей Собянин не разделил общего пессимизма. На примере столицы он доказывал перспективные преимущества агломераций. К сожалению, с ним во многом соглашался Алексей Кудрин. По мнению обоих агломерации наподобие московской могут возникать с населением в три-четыре миллиона человек. Такими техногенными образованиями могут стать центры с городами Челябинск – Екатеринбург – Пермь, Самара – Ульяновск – Казань, Томск – Новосибирск – Барнаул. Только такие центры по мнению московского мэра и экс-министра финансов могут стать точками стабильного и успешного роста российской экономики. Пример в этом направлении задает Москва. Но тут следует возразить: преимущества столицы обусловлены перекосами в бюджетной политике государства. Сюда со всей страны стекаются финансовые потоки, а в обратном направлении растекаются мелкими ручейками. Для появления новых агломераций, а число их, по мнению Собянина и Кудрина, может быть больше десятка, необходимо будет в корне менять бюджетную политику. Но пойдут ли на такое действие администрация Президента и правительство, утверждать никто не решается.

Москва, конечно, заманивает людей. Но, как положено, в столице иные жизненные условия, чем в среднем по стране. Да, зарплаты высокие, но и цены запредельные. Стоимость проезда в метро составляет 55 рублей. На работу пешком не ходят. Полтора часа на дорогу в один конец считается оптимальным временем. В день получается три часа. Не много ли для человеческой жизни? На селе за это время можно переделать немало всякой работы, связанной с пропитанием. И это будут не гамбургеры, вызывающие изжогу в желудке и дискомфорт в кишечнике. Но что поделаешь, люди подвержены ложным ценностям.

И все же для возникновения новых агломераций потребуется городское население. А где его взять? По мнению Сергея Собянина в селах «мучается» от безделья 15 миллионов человек, такое же количество населения «страдает» в малых городах. Все они могут стать рабочей силой в городских агломерациях. Но такая точка зрения вызвала резкое неприятие среди тех, кто поддерживает село и крестьян. Россия – не Сингапур, где с одного края суши можно рассмотреть небоскребы на другой стороне этого острова-государства. Оставить и без того безлюдные пространства без единой человеческой души? Очень рискованное увлечение. Неужели московского мэра охватила радость от последней демографической инициативы Президента?..

Вслед за гражданским форумом состоялся Четвертый съезд политической партии «Партия Дела» Константина Бабкина. Партия существует с 2010 года и позиционирует себя от имени известных экономистов и предпринимателей. На ее счету серия акций против вступления России во Всемирную торговую организацию, требования по снижению цен на энергоносители и развитию сельского хозяйства за счет сокращения налогового бремени. Партия своим отделением представлена в Республике Алтай, руководителем которого является Владимир Петров.

На съезде «Партии Дела» речь шла о необходимости избавления от сырьевого вектора развития и усиления опоры на перерабатывающую промышленность. Партия выступает за комфортную жизнь всего населения страны в согласии с природой. Эта линия рано или поздно сделает партию доминирующей политической силой, потому что техногенный путь развития страны многим россиянам представляется тупиковым, а нынешний олигархический монополизм – губительным.

Программу «Партии Дела» поддержали партия «Возрождение аграрной России» Ивана Сысолятина, «Объединенная Аграрно-промышленная партия России» Олега Мустафина, партия «Возрождение села» Бориса Мельниченко, общественное движение в поддержку народов российской земли «Федеральный сельсовет» Павла Грудинина, Сергея Бондаря и Василия Мельниченко. Лидеры этих партий провели в ИТАР-ТАСС пресс-конференцию, на которой заявили о необходимости создания новой аграрной партии, которая должна будет эффективно защищать интересы сельхозпроизводителей. И яркими красками нарисовали картину состояния аграрной отрасли страны. Оказывается, импортозамещения не получилось, санкции своей отрезвляющей роли не сыграли. Уже несколько лет падают цены на сельхозпродукцию, а стоимость бензина, дизельного топлива и запасных частей к технике растет. Зерно нынешнего урожая крестьяне вынуждены продавать ниже себестоимости. Создается впечатление, что сельский люд для правительства является лишним, как пятое колесо в телеге. Павел Грудинин заметил, что эксперты и прочие знатоки политических и социально-экономических процессов, собирающиеся в космосе, имея ввиду гостиницу «Космос», не знают, что происходит на российской земле. Более откровенно о пустословии в высших политических кругах высказался Василий Мельниченко: уровень бреда превысил уровень жизни.

Фермер из Мордовии Александр Романов своей ситуацией подтвердил общее состояние российских аграриев. Нынешней осенью он вынужден продавать ячмень и пшеницу по пять рублей за килограмм, а дизельное топливо покупать за 38 рублей 80 копеек за литр, за один киловатт-час платить семь рублей 60 копеек. При таком раскладе приходится говорить о вопиющей несправедливости государства по отношению к крестьянству.

Ориентир на агрохолдинги, которые производят так называемое «быстрое мясо» - курятину и свинину, оправдан только с той позиции, чтобы накормить население. А вот качество пищи под сомнением, потому что агрохолдинг – промышленное предприятие и оно не может обойтись без химии и различных заменителей, например, сои в колбасе. Только мелкотоварное производство может дать натуральную и вкусную пищу. Оно реально только в сельской местности, а не среди дымящихся труб и автомобильных развязок. Село это образ жизни, традиции, нравственность и мудрость, это Россия. Ее просторы просто не могут существовать без крестьянства.

Нынешнее правительство не в состоянии изменить ситуацию. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», разработанная по инициативе Президента, оказалась невыполняемой и теперь сворачивается. Возмущение вызывает уничтожение санкционных продуктов питания. Статистика Минсельхоза отличается от реальной жизни сельчан. Россельхозбанк выглядит комаром-чудищем, сосущем фермерскую кровь…

Тон разговора на пресс-конференции явно носил пессимистический характер. Я тоже хотел сгустить краски, но время, отведенное на мероприятие, не позволило ведущему из ТАСС Андрею Журанкову дать мне слово. Но все же в кулуарах мне довелось поделиться своей информацией. Она заключалась в том, что уже более десяти лет на планете происходит массовая гибель пчел. Трагедия началась в США, перекинулась в Европу и вот теперь пришла в Россию. В минувшую зимовку в некоторых районах Алтайского край мор достиг 80-процентов пчелиной популяции. Пчеловоды причину видят в фальсифицированных лекарствах от болезней пчел и в искусственном электромагнитном излучении, исходящем от вышек сотовой связи, спутников, высоковольтных линий электропередачи, радиолокационных станций и прочих человеческих изобретений. А пчелы, как известно, важное звено в биоценозе планеты. Исчезновение пчел чревато катастрофическими последствиями. Этот вызов реальный и может быть близким. Спасут ли от голода население агломераций генномодифицированные растения и животные, взращенные на ускорителях роста? Сможет ли на такой пище появиться на свет здоровое поколение? Вопросы актуальные, но они пока не обсуждаются на форумах и пресс-конференциях.

Российское крестьянство живет без своей мощной политической силы. Если она появится, надо вспомнить опыт Крестьянской и Аграрной партий, руководители которых Юрий Черниченко и Михаил Лапшин витали где-то в облаках, не опускались ниже кремлевских звезд, и реальных шагов по поддержке сельской глубинки и крестьян практически не сделали. Российская земля продолжает оставаться многострадальной со времен крепостного права.

Григорий КУДРЯШОВ

Москва – Горно-Алтайск