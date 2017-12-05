Возведен в сан архиепископа епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат

Епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат возведен в сан архиепископа. Архиепископ - это духовное звание, среднее между епископом и митрополитом.

Почетное духовное звание получили еще несколько священнослужителей, сообщает сайт Горно-алтайской епархии:

"Святейший Патриарх Кирилл на основании решения Архиерейского собора удостоил права ношения второй панагии в пределах своей юрисдикции: митрополита Токийского Даниила, митрополита Кишиневского Владимира, митрополита Рижского Александра, митрополита Таллинского Корнилия, митрополита Минского Павла, митрополита Казахстанского Александра, митрополита Ташкентского Викентия. Архиереи епархий, не входящих в состав митрополий, возведены в сан архиепископа: Благовещенский Лукиан, Тывинский Феофан, Биробиджанский Ефрем, Махачкалинский Варлаам, Владикавказский Леонид, Горноалтайский Каллистрат, Анадырский Матфей".