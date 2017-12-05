Для скоростной ж/д-магистрали из Китая в Европу хотят пробить тоннель через алтайские горы

Один из трех маршрутов трассы высокоскоростной ж/д-магистрали из Китая в Европу пройдет через Барнаул и Бийск. Но для этого надо будет пробить тоннель через алтайские горы. Об этом сообщил первый вице-президент "Российских железных дорог" (РЖД) Александр Мишарин на всероссийском съезде железнодорожников, рассказывает Алтапресс.

К 2026-2030 годам РЖД намерена воплотить в жизнь амбициозный проект — соединить между собой сети высокоскоростных магистралей (ВСМ) Европы и Китая. Для этого нужно будет построить еще одну ВСМ, которая пройдет по территории России. Будущей магистрали дали имя "Евразия".

Магистраль будет не только пассажирской, но и грузовой. Потенциал для этого, по словам Мишарина, огромный: Европа хочет получать товары (прежде всего электронику) максимально быстро. Об этом свидетельствует то, что объем грузовых авиаперевозок сейчас вдвое больше железнодорожных, хотя тарифы в авиации в пять раз выше.

Спустить заказчиков и отправителей грузов с небес на рельсы поможет ВСМ "Евразия", по которой поезда будут двигаться со скоростью до 360 км/ч. С ее помощью из западного Китая в Восточную Европу можно будет доставить груз за сутки, а за двое — из Восточного Китая к побережью Атлантического океана. И это будет дешевле, чем самолетом.

На съезде Мишарин продемонстрировал журналистам слайд с тремя вариантами трассы ВСМ "Евразия". Они условно обозначены на карте ниже. От границы с Белоруссией в Смоленской области до Челябинска все три пути совпадают. Это 2,3 тыс. км через Москву, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Но дальше они расходятся.

Маршрут, который в РЖД называют приоритетным, уходит в Казахстан. Через Петропавловск, Астану, Караганду и Алма-Ату "Евразия" пойдет до китайского Урумчи и далее — в восточный Китай.

Альтернативный вариант — провести ВСМ "Евразия" по Транссибу до Забайкальского края.

Третий, наиболее интересный для нас маршрут, проходит через Алтай. Согласно нему, магистраль пойдет через Курган и Омск до Новосибирска, повернет на Барнаул, дойдет до Бийска, продолжится до Горно-Алтайска и далее — через горы Республики Алтай до Урумчи.

Александр Мишарин, первый вице-президент РЖД:

"Преимущество этого варианта в том, что он поможет сократить время поездки между Барнаулом и Новосибирском, объединит эти города в агломерацию. Также этот путь интереснее, чем через Казахстан, тем, что проходит большее расстояние по территории России и попутно решает вопрос реконструкции большого отрезка Транссиба.

Да, есть сложности с точки зрения прохождения через горы. Но проведенные нами изыскания показали, что это возможно. Для этого потребуется построить два тоннеля — один в Китае (протяженностью 23 км) и второй, 20-километровый — на территории России".

Как уточнил Мишарин, РЖД готова построить ВСМ по всем трем направлениям, но в порядке приоритетности. Чтобы воплотить проект в жизнь, холдинг будет привлекать частный капитал, в том числе крупнейших инвесторов рынка инфраструктуры из Китая и Германии. Вложения из бюджета РФ потребуются "минимальные", но при условии, если государство даст компании нулевую ставку на имущество, подчеркнул Александр Мишарин.

Олег Белозеров,гендиректор РЖД:

"Магистраль "Евразия" — это без преувеличения Транссиб XXI века. И как Транссиб связал воедино огромную страну, так и ВСМ "Евразия" позволит России занять достойное место на мировой карте логистических маршрутов будущего".

Максим Соколов,министр транспорта России:

"Скоростных и высокоскоростных магистралей в России сейчас всего 1250 км. Для такой страны это, безусловно, мало. Протяженность таких линий нужно увеличивать. ВСМ "Евразия" — далеко не фантастика, а глобальный геополитический проект, сопоставимый с Суэцким каналом, Евротоннелем, Транссибом, который изменит логистику континента.

Замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Евгений Вейде не стал комментировать прессе эту тему, сославшись на то, что он не знаком с деталями проекта".