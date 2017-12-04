Особое мнение

Вопрос проведения референдума Республики Алтай по вопросу формирования органов местного самоуправления в РА неоднократно выносился по инициативе жителей региона инициативной группой партии "ПАРНАС" в Республике Алтай, ее лидером Сергеем Михайловым.

Как мы все знаем из средств массовой информации, все попытки зарегистрировать инициативную группу оказались тщетными. Депутаты Эл Курултай всякий раз большинством отказывали в регистрации инициативной группы по названному выше референдуму РА. В конечном счете, когда Михайлов надоел им и допустил промашку (не вовремя отчитался в налоговой), Минюст РА исключил эту партию "ПАРНАС" из реестра партий, зарегистрированных в РА. Вот так. Все вроде бы по закону, не подкопаешься.

Однако данный вопрос референдума Республики Алтай по вопросу формирования органов местного самоуправления в РА на основе прямого выбора глав районов, города и глав сельских поселений находит поддержку большинства населения Республики Алтай по опросам общественного мнения и контактам с общественностью. В связи с этим инициативу по проведению данного референдума взяла на себя другая партия - совет РО партия "Родина".

Избирательная комиссия РА со второго захода в соответствии с п.7 ст.9 закона РА от 13 января 2005г. №7-ФЗ "О референдумах в РА" рассмотрела предоставленное инициативной группой ходатайство и приложенные к нему документы. Установила, что предоставленные документы соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", закона РА "О референдумах в РА", и в своем постановлении от 28 сентября 2017г. направила ходатайство в ГС-Эл Курултай РА о ргистрации совета регионального отделения Всероссийской политической партии "Родина" в Республике Алтай в качестве инициативной группы по проведению референдума.

На заседании Избирательной комиссии РА от 16 ноября 2017 года был рассмотрен вопрос об отказе в регистрации инициативной группы РО "Родина" по проведению референдума в РА большинством голосов при двух против и двух воздержавшихся. Считается "несоответствие вопроса", предлагаемого инициативной группой "Родина" и ссылкой на ст.12 ФЗ от 12 июня 2002г. и №67-ФЗ и закона РА от 13 января 2005г. №7-РЗ "О референдумах в РА". Данное постановление Избирательная комиссия РА приняла на основании решения ГС - Эл Курултай от 8 ноября 2017г., в котором ГС - Эл Курултай постановляет "признать вопрос, предлагаемый инициативной группой по проведению референдума, не отвечающим требованиям ст.12 ФЗ от 12 июня 2002г. и №67-ФЗ и закона РА от 13 января 2005г. №7-РЗ "О референдумах в РА".

Считаю, что постановление Избирательной комиссии РА в части отказа незаконно, нарушает конституционное право граждан на участие в законотворческом процессе и нарушает основы конституционного строя РФ. В силу ст.3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

Способ формирования органов государственной власти в силу ст.72 Конституции РФ является предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ согласно закону. Предусмотрено три способа формирования органов местного самоуправления. Согласно заключения Комитета Госдумы по федеральному устройству и вопрросам местного самоуправления (исходящий номер Госдумы №3.20-22/264 от 4 апреля 2017 г.) указано на возможность законами субъектов РФ устанавливать различные способы избрания глав муниципалитетов.

Каких-либо правовых ограничений не позволяющий провести указанный референдум в РА не было. Ссылка ГС - Эл Курултай на положение ст.12 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ст.3 закона РА 13 января 2005г. №7-РЗ "О референдумах в РА" несостоятельны, так как это противоречило бы ст.3,72 Конституции РФ этого закона.

Согласно ст.12 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта РФ или в совместном ведении РФ и субъектов РФ, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией РФ, федеральным законом.

Таким образом, вопрос о порядке формирования органов местного самоуправления не урегулирован РФ, а находится в совместном ведении субъекта и РФ.

Следовательно, данный законопроект может быть вынесен на референдум. И исключительного права на формирование органов местного самоуправления в РА у депутатов Эл Курултай нет. Выбранные народом РА депутаты Госсобрания в данном вопросе идут против свободного волеизъявления своих избирателей. Считаю, что руководство Избирательной комиссии РА не может оценивать критически действующее избирательное законодательство, так как находится в прямой зависимости от воли главы РА и председателя ГС - Эл Курултай. Довод о том, что только ГС решает вопросы формирования органов власти прямо противоречит ст.3 Конституции России.

А теперь несколько строк о наших избранных депутатах Эл Курултай и их руководящих деятелях, которых мы выбрали. Наши депутаты Эл Курултай, как я уже говорил, неоднократно рассматривали вопрос о проведении референдума в РА на комитете и сессиях Госсобрания. Остановлюсь на последнем рассмотрении данного вопроса.

При рассмотрении ходатайства Избирательной комиссии РА на комитете ГС о регистрации совета регионального отделения политической партии "Родина" в качестве инициативной группы по проведению референдума в РА не были приглашены представители инициативной группы по референдуму РА. Этот вопрос решался "кулуарно". Вероятней всего председатель комитета Хабаров В.И. очень боится доводов юриста-лидера партии "Родина" в РА - Демину М.Ф., которая, по моему мнению, могла бы привести такие доводы в пользу референдума, которые нежелательны были председателю комитета Хабарову В.И. и могла опровергнуть несостоятельность отказа в регистрации инициативной группы.

Депутаты Эл Курултай так привыкли решать вопросы поднятием руки без обсуждения вопросов, не вникая в их суть, что и на сессии Эл Курултай 8 ноября 2017 г. вопрос решили не обсуждая, вновь не пригласив инициаторов референдума. Результаты голосования поименно были опубликованы в газете "Листок" №46 от 15 ноября. Я позволю себе еще раз напомнить жителям РА о голосовании. 29 голосов за отказ в регистрации инициативной группы по проведению референдума РА, 4 депутата против. Это два коммуниста - Ромашкин В.В. и Федькин М.И., депутат Кыдатов В.А. и депутат Ивнитов В.Б. Шесть депутатов не голосовали совсем. Вероятно, им стало стыдно голосовать за отказ. Хотя я им не завидую. Вроде бы зрелые люди в политике, а все равно боятся высказать свое мнение хотя бы голосованием, если уж защитить демократию не хватает духу. Мы с вами выбирали и тех и других, теперь пожинаем плоды. Мы, избиратели, должны спрашивать со своих депутатов за их законотворческую деятельность и думать впредь, за кого мы голосуем и чьи интересы они защищают.

Наши представители народа почему боятся референдума? Чем руководствуются при голосовании по сути против референдума?

И последнее. Я, как член Избирательной комиссии РА с правом решающего голоса на заседании комиссии, не согласился с решением комиссии от 16 ноября "Об отказе инициативной группе по проведению референдума РА в регистрации". И, согласно ст.39 Регламента Избирательной комиссии РА от 5 июня 2014г. №85/409, высказал свое особое мнение по данному вопросу (приложено в письменной форме к решению комиссии). Так как данное решение Избирательной комиссии не подлежит опубликованию, согласно постановления избирательной комиссии от 5.06.2014г. №85/409, я решил изложить его в свободной форме статьи газеты "Листок". Кроме того, я намерен довести свое особое мнение в ЦИК по отказу инициативной группе по проведению референдума в РА по формированию органов местного самоуправления в РА Избирательной комиссией РА.

В заключение: есть информация о том, что в ближайшее время планируется голосование по новому законопроекту в Эл Курултай по формированию органов местного самоуправления в РА, который будет предоставлен главой РА, председателем правительства РА, по которому намечается уже не избирать глав районов РА и города из депутатов, а назначать их конкурсной комиссией, которую формирует правительство РА. Вот так.

Повсюду говорили о демократии. На самом деле демократию-то загоняем в угол. Депутаты Эл Курултай, которые в большинстве от ЕР, не сомневаюсь, будут голосовать за этот законопроект. А что избиратели? Воля большинства людей? - Это чушь собачья! С этим можно не считаться.

Прошу депутатов муниципалитетов, сел, районов РА обсудить на своих сессиях вопрос о формировании органов местного самоуправления и высказать свое мнение по вопросу проведения референдума РА по формированию органов местного самоуправления в РА. Власть надо брать в свои руки и не отдавать демократию на откуп чиновникам и депутатам от ЕР. Всегда помните, для чего вас избрал народ.

Член Избирательной комиссии РА с правом решающего голоса, член КПРФ Коровинский Н.А.