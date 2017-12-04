"В последние годы конституционные правонарушения исходят от лица чиновников и правоохранителей"

В публикации «Какой Курултай нам нужен» от 22 ноября 2017 года хочу поделиться своими впечатлениями. Правда я не политик и не общественник, но бывает обсуждаем некоторые проблемы, касающиеся нашего населения, так и в целом Горного Алтая с простыми людьми. Хоть то были кумандинцы и тубалары Северного Алтая, все мы единый народ.

А зарегистрированные оппозиционные партии КПРФ, ЛДПР, СПР - их проблемы нашего национального вопроса не cильно затрагивают, у них своя программа.

В Республике тюрем понастроили. Церквей больше чем достаточно. В Усть-Канском районе умудрились даже на территории районной больницы вклинить. В народе эту тему как-то по-разному обсуждают. В последние годы конституционные правонарушения исходят от лица чиновников и правоохранителей и они в достаточной степени страдают сердечными приступами.

Много лет говорили про алтайскую школу, до сих пор ни одного кола не забили. А сейчас уже начали говорить про язык алтайский. Где хотят учить и кто будет учить?

И одном из номеров «Листка» публикуется, что глава Республики Бердников «матерными откровениями охаял» наш народ. Кто против Бердникова слово сказал кроме Кудирмекова, кто поддержал Kудирмeкoва? Со стороны Бердникова это уже неуважение. Даже хуже. В деревне жил мужик русский, уроженец этого же села, когда он говорил, ни одного русского слова не употреблял. Люди. если вы алтайцы — что-то надо предпринимать.

Скоро выборы, правительство везде наверное приманки свои развешали, как нашим молодым «тиграм». В свое время эти «тигры» Бердникова начали величать «дядя Саша». Но что там у них вышло, но факт, что Бердникову они не понадобились. Он им по углам косточек подкинул. Они и разбежались по углам, как борзые «щенки», Чтоб такого беспредела не было, более активные молодые ребята какуе-нибудь оппозиционное движение создадут защитить честь своего народа.

Транов И.И.