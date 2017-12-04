Начальника "Авиалесохраны" Республики Алтай подозревают в хищениях из бюджета

Органы транспортной прокуратуры выявили факты хищений из бюджета в Республике Алтай и транспортной полиции Сибири, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Алексей Шерстов.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника автономного учреждения Республики Алтай "Авиалесохрана" по факту хищения путем самовольного завышения своего оклада, необоснованного получения, в том числе из средств федеральной субсидии бюджету Республики Алтай, надбавок и материальной помощи на общую сумму более 550 тыс. рублей", - сказал он.

В другом случае прокурором инициировано уголовное преследование бывшего начальника одного из подразделений Управления на транспорте МВД России по СФО за хищение бюджетных средств.

Экс-начальник добился денежного поощрения ряда своих подчиненных и потребовал сдать полученные премии в сумме около 500 тыс. рублей, значительную часть из которых потратил на личные нужды, сообщил А.Шерстов.

Всего в текущем году, отметил он, Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила более 400 нарушений антикоррупционного законодательства, каждый второй проступок связан с несоблюдением служебных запретов и ограничений.

"Повсеместно транспортными прокурорами выявляются факты несообщения и несвоевременного представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", - сообщил он.

По инициативе транспортных прокуроров осуществлено восемь процедур контроля за расходами госслужащих, еще несколько проводятся в настоящее время.

"При установлении превышения расходов над доходами прокуратурой будут приняты меры для судебного взыскания в казну приобретенного имущества", - сказал А.Шерстов.

По его словам, эффективным инструментом противодействия коррупции является привлечение к административной ответственности юридических лиц за правонарушения, связанные с незаконным вознаграждением, а также неисполнением обязанности уведомлять о приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего.

"По постановлениям транспортных прокуроров более 30 должностных и юридических лиц понесли такое административное наказание, а сумма наложенных судом штрафов составила более 10 млн рублей", - сказал он.