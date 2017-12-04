"Люди хотят, чтобы их послушали..."

В Вильнюсе проходит очередной 4-й Форум Свободной России, на котором обсуждают актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного тупика.

Выступление Сергея Михайлова на форуме:

- Сергей Михайлов. Я координатор межрегиональной кампании референдумов по возврату выборов мэров и глав муниципальных районов. Илья Пономарев, на мой взгляд, очень хорошую вещь сказал в ходе своего выступления. Он сказал, чтоидеи, которые должна выдвигать оппозиция, они должны быть не только правдивы, но и по возможности - популярны. Вот одна из историй. Я просто полтора года этим занимаюсь и знаю, что это популярная история. 17-19 сентября "Левада-центр" по моему заказу сделал всероссийский опрос по поводу того, как граждане России хотят избирать своих глав муниципалитетов. 65% опрошенных, две трети россиян, говорят: "Мы своего мэра или главу района хотим выбирать сами, хотим выбирать всенародно".

Так вот, среди этих 65% есть и "красные", и "белые". Есть и коммунисты, и "навальнисты", и всякие разные. Кстати штаб Навального отчасти в этой кампании участвует. Лилия Чанышева, ваш руководитель штаба по Уфе, она даже в суде первой инстанции выиграла когда Заксобрание отказало.

Каждый раз, когда этот вопрос доходит до заксобраний, а закон требует, чтобы заксборание рассмотрело, мы заксборания "колем". Я сам выступал в начале ноября в МосОблДуме, МосОблДуму мы "коланули" этим вопросом 29/10. То есть 29 депутатов МосОблДумы против референдума, 10 уклонились двумя разными способами от этой сомнительной чести. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что на самом деле Илья прав, есть вопросы... Не надо биться "в лоб"...

Я вот ехал в поезде, со мной ехала женщина-пенсионерка. Так вот, она увидела надпись "Навальный" у меня на ноутбуке, и мы с ней долго спорили. Не надо биться "в лоб". В то же время, эти же самые люди, которым внушено, что Путин - наш фюрер и так далее, в других вопросах с ними можно беседовать. Один из этих вопросов - возврат выборов мэров. Нам, может быть, нужно подойти асимметрично к вот этой истории. Понятно, что оппозицию нельзя объединить, допустим, на том, что все за Навального, или все за Ксению Собчак.

Значит вопрос будет следующий. Асимметричным вариантом (это, наверное, к Елене Лукьяновой вопрос) может быть выдвижение, скажем, десятка важнейших вопросов, в том числе того же вопроса о возврате выборов мэров, НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. Я знаю. что в последний год перед президентскими выборами они невозможны. Я знаю, что они невозможны в ходе избирательной кампании [федеральные референдумы запрещено проводить в последний год полномочий Президента РФ и вместе с президентской избирательной кампанией]. Но этот референдум может быть анонсирован вот сейчас, в феврале. И мы можем попытаться его провести весной после президентских выборов. И здесь у власти не будет разумных аргументов. А люди хотят... Люди хотят, они хотят, чтобы их послушали! Спасибо.

https://www.youtube.com/watch?v=d5sNIWX1s-0

Полное видео с форума:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19101&v=cEKkATMIQN8