Эксперты: Бердников потерял живую связь с населением

Глава Республики Алтай Александр Бердников создал личную страницу в «Фейсбуке». Кроме того, Бердников ведет свой блог на сайте правительства региона. Эксперты отмечают, что работа в соцсетях главы республики ведется формально и не повлияет на его открытость. Ранее Бердников неоднократно оказывался в числе аутсайдеров рейтингов открытости губернаторов. По мнению наблюдателей, рассказывает "Федерал-Пресс", главе Алтая нет необходимости в налаживании обратной связи с населением, так как он уже в 2018г. будет отправлен в отставку.

Персональная страница главы Республики Алтай Александра Бердникова появилась в сети «Фейсбук». Он уже разместил два поста. В одном из них он поздравил женщин с Днем матери и рассказал о своей матери. Еще одна запись главы региона была посвящена поездке в Усть-Канский район, где дети подарили ему картину, сделанную из пшенки, гречки, перловки, манки и риса.

Стоит сказать, что ранее Бердников неоднократно оказывался в числе аутсайдеров рейтингов открытости губернаторов. После этого на официальном интернет-портале Республики Алтай появился блог главы республики, где Бердников рассказывает о наиболее значимых событиях, происходящих в республике, или комментирует их. В социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Твиттер» есть аккаунты правительства Республики Алтай.

По мнению экспертов, появление Бердникова в соцсетях не повысило его открытость. В частности, учредитель газеты «Листок» Сергей Михайлов сказал: «Человек у власти находится много лет. Становиться более открытым его интересует в последнюю очередь. У него интересы совершенно другие. И какая-либо работа в плане открытости ведется формально».

По словам Михайлова, Бердникову нет необходимости становиться открытым, поскольку существует вероятность, что он покинет должность главы республики: «Сейчас появилась информация, что Бердников будет занимать свой пост до сентября 2018г. Кремль действует по такой схеме: на следующий день после единого дня голосования губернатора меняют и врио главы региона властвует целый год. И есть информация, что также будет в Республике Алтай в сентябре 2018. То есть Бердников уже на чемоданах».

Доцент Горно-Алтайского государственного университета Михаил Паклин считает, что появление главы республики в блогах или социальных сетях не сделает его доступнее для общества. «Я думаю, что Бердников стал бы более открытым, если бы шел на прямой контакт с людьми, а не создавал страницы в блогах. А все эти блоги, страницы в соцсетях, я думаю, губернатор не сам ведет. Бердников не часто встречается с населением, общественностью. Если бы это происходило чаще и на регулярной основе, то тогда можно было бы говорить о реальной открытости, о том, что он стал более доступен. Население бы это оценило. А сейчас увидеть главу региона – большая редкость. Запрос на живое общение с главой республики в регионе есть», – сказал Паклин.

На момент публикации страница Бердникова в «Фейсбуке» была недоступна. В пресс-службе главы Республики Алтай сообщили, что это связано с техническими неполадками, которые уже устраняют специалисты. Заместитель начальника управления информационной политики пресс-службы главы и правительства региона Ольга Яйтынова также заявила, что вести страницу в «Фейсбуке» Бердников «старается сам».

Алтайские кулуары:

Случился вчера на улице Оппозиционной праздник… Не КАМАЗ с анашой перевернулся, конечно, но всё равно что-то типа. Глава наш, Александр Васильевич, пару дней назад открыл страничку себе в заграничном Facebook. Написал в ней пару постов, и админы заморские решили уточнить, а правда ли это губернатор открыл страничку, не фейковый ли аккаунт появился на сетевых просторах? Направили запрос ему, попросили подтвердить. Скоро, видимо, вернут губернатору страничку.

Но оппозиционеры устроили из этого рядового, в общем-то, события (кого уж только Фейсбук не банил) себе на радость праздник. Некоторые СМИ им в этом помогли. Например «Клуб регионов» опросил «иксперта» Михайлова, который в очередной раз спел свою песню о главном – что скоро, очень скоро, очень-очень и неминуемо Бердников уйдет в отставку. Михайлов этот прогноз о грядущей отставке уже 12 лет прогнозирует, и при этом по любому поводу. Спросишь его про урожай зерновых, а он все равно про главу песнь затянет. Жить без него не может. При этом сбываются прогнозы с точностью наоборот.

Выдвигали уже однажды в экспертном сообществе идею - налагать какие-то санкции на безответственных аналитиков, чьи прогнозы не сбываются. Штрафовать, например, за неудачные предсказания, или открыть сайт, на котором публиковать специальные индексы адекватности прогнозов и оценок. Пока ничего не придумали.

А жили бы мы при каком-нибудь Средневековье, так лживым аналитикам вполне могли бы за несбывшиеся прогнозы и реальные увечья наносить, метить шельму, так сказать. Соврал, например, ты про скорую отставку губернатора, мол, этой осенью уйдет; осень прошла, губернатор на месте – аналитику раз – отрезали ухо или нос. Еще раз соврал – руку отрубили. И вот приходит эксперт в эфир телеканала, и ты сразу видишь – о, ушей нет, одна ноздря только… и понимаешь, как к его словам относиться. Михайлов сейчас уже, наверное, на культяпках своих перемещался бы с безумно выпученными глазами на гладком лице без ушей и носа. И никакие прогнозы «Клубу регионов» бы уже не давал, опасаясь за оставшиеся части тела. Есть, правда вариант, что ходил бы он без одного уха, но зато прогнозы делал бы более правдоподобные. Или не делал бы их вообще.

А что до Главы, то, ходят слухи, будто бы Бердников задумывается об отечественной площадке для своего блога.