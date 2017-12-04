Телеканал НТВ показал сюжет об алтайских кедровых орехах с ртутью

Специалисты из Барнаула нашли в кедровых орехах плесень, ртуть и мышьяк. Об этом рассказали в передаче «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ.

«Плесень, ртуть, мышьяк…Все это нашли специалисты из Барнаула в обычных кедровых орешках. А ведь ртуть может накапливаться в организме годами, и только потом ударить по нервной системе, печени, почкам, кишечнику», - говорится в сюжете.

Руководитель испытательной лаборатории ФГБУ ЦНПВРУ Анатолий Безматерных пояснил, что в Алтайском крае и особенно в Республике Алтай повышенное содержание мышьяка в почвах и ртути в почвах считается вариантом нормы, рассказывает ПОЛИТСИБ.РУ.

В передаче показали, как добывают шишку в Томской области, а также рассказали о том, как ее обрабатывают и хранят. Отмечено, что набирающая популярность терапия кедровыми орехами - не панацея. Употреблять продукт нужно в разумных количествах, подчеркнули в сюжете.

Кроме того, на НТВ провели эксперимент – закупили в Москве несколько пачек кедровых орехов от производителей из разных регионов и отдали их на экспертизу в местную лабораторию. Специалисты не нашли в орехах повышенного содержания опасных веществ. Им попалось лишь некоторое количество прогорклых ядер.

Насчет барнаульских орехов с ртутью Анатолий Безматерных добавил, что те превышения, которые были найдены в лабораториях города, нельзя назвать смертельно опасными.

«Последствия от употребления таких орехов скорее всего минимальны, либо, чтобы наступили какие-то значительные последствия, нужно употребить очень большое количество этих орехов. Речь идет о нескольких килограммах в течение 5-7 дней», - сказал специалист.

В конце передачи авторы заявили, что, если орехи не имеют прогорклого вкуса, можно кушать их без опасений. Просто следует покупать продукт в проверенных местах, не съедать слишком много и не пытаться лечиться орехами.