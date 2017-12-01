Новые солнечные электростанции Республики Алтай работают согласно плану

Онгудайская солнечная электростанция мощностью 5 МВТ и Майминская мощностью 20 МВт, построенные в этом году в Республике Алтай, начали отпуск электроэнергии в сеть.

«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии официально уведомил группу компаний «Хевел» о предоставлении с 1 декабря текущего года 6 солнечным электростанциям права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке. Это означает, что все регламентные мероприятия были завершены в срок и новые солнечные электростанции, построенные «Хевел» в 2017 году, начали плановый отпуск электроэнергии в сеть», - цитирует сообщение «Хевел», выступившей инвестором проекта, сайт правительства РА.

Уточняется, что солнечные станции республики поставляют электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь).

Напомним, с 2014 по 2016 годы в регионе были построены три солнечные станции мощностью 5 МВт каждая, в запуске самой первой – в Кош-Агаче в режиме видеомоста участвовал лично президент России Владимир Путин. В этом году запущены две станции – на 5 МВт и 20 МВт.

При этом Майминская солнечная станция на 20 МВт – первая в России, построенная с применением уникальных гетероструктурных модулей, который были произведены на российском заводе в Новочеркасске. Эта технология позволяет вырабатывать электроэнергию с повышенной эффективностью – не только в солнечные дни, но и в пасмурную погоду.

Группа компаний «Хевел» в последующие два года построит еще четыре крупных станции на 80 МВт в районах республики. Ожидается, что к 2020 году регион за счет солнечных станций полностью закроет потребность в электроэнергии.

Глава Республики Алтай Александр Бердников неоднократно подчеркивал, что для сохранения высоких экологических стандартов, бережного использования природного потенциала стратегия развития Горного Алтая строится по принципам «зеленой экономики», которая не только не вредит природе, но и способствует ее сохранению. Развитие солнечной генерации – большой шаг в достижении данной цели.