Сотрудники Алтайского заповедника поделились опытом с китайскими коллегами

С 21 по 22 ноября старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Владимирович Спицын принял участие с докладом-презентацией в международном симпозиуме по трансграничному взаимодействию в целях сохранения и рационального использования дикой природы Китая и Монголии, который проходил в Институте зоологии Академии наук КНР (г. Пекин). Название доклада «Опыт Алтайского биосферного заповедника в сохранении снежного барса и аргали на трансграничной территории Россия – Монголия».

С российской стороны мероприятие прошло при поддержке Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской Академии наук, отмечает пресс-служба Алтайского заповедника.

Участники симпозиума обрисовали положение дел с сохранением и изучением редких видов млекопитающих в своих странах. Прежде всего, речь шла об амурском тигре, дальневосточном леопарде, снежном барсе, алтайском горном баране аргали и дзерене. Это виды, популяции которых имеют трансграничный статус, и их благополучие и выживание зависит от совместного усилия всех стран, на территории которых они обитают.

В ходе обсуждения докладов участники совещания высказали предложения по разрешению проблем. Одно из главных направлений совместной деятельности – сохранение среды обитания редких видов и путей перемещения между государствами в пределах ареала (экологических коридоров). Речь шла о создании новых ООПТ и оптимизации границ уже имеющихся в интересах эффективной охраны редких видов. Так для сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов необходимо тесное сотрудничество России и Китая. Сохранение дзерена в Даурии невозможно без кооперации России, Монголии и Китая. В Алтае-Саянах сохранение снежного барса и аргали также зависит, в основном, от взаимодействия России и Монголии. Помимо этого, обсуждался целый ряд двусторонних китайско-монгольских проектов.

Позицию Алтайского заповедника на симпозиуме представлял старший научный сотрудник Сергей Спицын. В своем докладе он рассказал о той роли, которую играет Алтайский государственный природный биосферный заповедник в деле сохранения и изучения аргали и снежного барса в Алтае-Саянах в трансграничной зоне России и Монголии: участии в программах мониторинга этих видов, организации и проведении природоохранных рейдов, подготовке кадров и работе с добровольцами и местными жителями, а также об удачном опыте международного сотрудничества с монгольскими коллегами. Ученый довел до слушателей и озабоченность администрации заповедника о положении дел с охраной группировок аргали и снежного барса на хребте Чихачева. Дело в том, что ключевые группировки аргали и снежного барса хребта Чихачева со стороны Республики Алтай практически не защищены. Только небольшая часть в северной части хребта в бассейне р. Богояш находится на территории Алтайского заповедника. Архары постоянно не держатся здесь, и время от времени переходят на соседние участки в Республику Тыва и Кош-Агачский район Республики Алтай. Ситуация серьезная: в отношении аргали уровень браконьерства не снижается, чему свидетельство последний случай (http://www.gorno-altaisk.info/news/84179). В настоящее время под охраной находится только восточный макросклон хребта: в Туве это охранная (буферная) зона заповедника «Убсунурская котловина», в Монголии – кластер нацпарка «Силкхем». Западный макросклон практически никем не охраняем.

По мнению администрации Алтайского заповедника, оптимальным выходом из создавшейся ситуации может стать создание буферной зоны Алтайского заповедника на хребте Чихачева. Статус буферной (охранной) зоны не предполагает изъятие земель и не ущемит никоим образом права местных скотоводов, но может создать серьезные трудности браконьерам. Алтайский заповедник обладает значительным штатом профессионально подготовленных и мотивированных инспекторов охраны, обеспеченных современной техникой и снаряжением. С созданием охранной зоны Алтайского заповедника на хребте Чихачева будет по сути создана международная (трансграничная) ООПТ, что позволит проводить более эффективно как природоохранные проекты, так и совместные научные исследования.

Отметим, что на международном симпозиуме помимо Алтайского заповедника была представлена еще одна особо охраняемая территория России – заповедник «Убсунурская котловина» в лице заместителя директора по науке Александра Куксина. Возглавляли российскую делегацию: Вячеслав Рожнов – директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова и Валерий Неронов – заместитель председателя российского комитета программы «Человек и биосфера» (МАБ).

Трехсторонняя встреча носила консультативный характер. Еще только намечаются планы и проекты совместной работы, и впереди еще предстоит многое сделать. Но главное - первый шаг сделан - обозначены проблемы и намечены пути их решения. Реализуются или нет намеченные планы, будет зависеть от всех нас.