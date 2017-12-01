Бизнесмен Александр Потапов снова на свободе

Верховный суд Республики Алтай 30 ноября рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего депутата горсовета и бизнесмена Александра Потапова, который ранее был признан виновным в крупном мошенничестве и приговорен к лишению свободы. Как рассказал «Новостям Горного Алтая» представитель суда, дело направлено прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения, а мера пресечения в отношении Потапова изменена на подписку о невыезде. В этой связи он освобожден из СИЗО, передают "Новости Горного Алтая".

Получить комментарий в прокуратуре на данный момент не удалось. В «Опоре России», которая занималась защитой Потапова, утверждают, что обвинительный приговор был отменен.

Судя по всему, дело не прекращено и будет рассматриваться судом дальше.

Напомним, в июне городской суд признал Александра Потапова виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Потапов обвинялся в том, что в 2009 году, являясь генеральным директором компании «Горный Алтай», он незаконно возместил налог на добавленную стоимость в особо крупном размере путем предоставления в налоговый орган сфальсифицированных копий бухгалтерской документации. В результате умышленных действий Потапова федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

Расследование уголовного дела проходило на фоне пристального внимания к нему со стороны общественности. Некоторые активисты, выступавшие в поддержку бывшего депутата горсовета, заявили о наличии «заказа», цель которого заключалась в том, чтобы не допустить «молодого и перспективного политика» до участия в праймериз «Единой России» и выборов в Госдуму 2016 года. В поддержку арестованного депутата высказались власти Горно-Алтайска и представители бизнес-сообщества.

В ходе расследования уголовного дела Потапова на некоторое время помещали в СИЗО, поскольку следственные органы опасались, что он скроется за рубежом.

Текст и фото "Новости Горного Алтая"