Самка сокола балобана из Сайлюгемского нацпарка отправилась в Тибет

Новости от самки сокола балобана Учсын, за судьбой и перемещениями которой специалисты Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN) следят через GPS/GSM-трекер. Датчики были установлены, когда птенцы находились еще в гнезде на территории Сайлюгемского парка.

Парком был объявлен конкурс на лучшие имена для соколят. К сожалению, из трех птиц сигнал поступает только от Учсын: Учар погиб в когтях филина, у самца Учат вышел из строя трекер. Так вот, есть сигнал от «пусть летает» (перевод с алтайского) – есть информация о локации. Учсын оказалась настоящей путешественницей. Покинув родительское гнездо 16 июля, она направилась в Юго-Восточный Алтай, затем отправилась в горы Монголии, но снова вернулась в Сайлюгем, преодолев за месяц более 1,5 тыс. км, сообщает сайт парка.

Около месяца Учсын провела в Монголии в районе ледового массива г. Найрамдал (4374 м), сейчас находится в Китае: освоив самые высокогорные участки, перелетев сотни километров через пустыню Гоби, направляется в Тибет. 28 октября ученые получили сигнал из Хами Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР - самка сокола балобана пролетела прямо над городом. Несмотря на опасности и множество угроз Учсын летает.

«Перелеты через высокие хребты, марш-броски на сотни километров через пустыни, говорят о её прекрасном состоянии и мы искренне надеемся, что она успешно перезимует и вернётся в родные края», - говорит Игорь Карякин, руководитель проекта по возрождению соколов балобанов на Алтае и в Туве (RRRCN, ООО «Сибэкоцентр»).

Проект по восстановлению популяций балобана в Алтае-Саянском регионе, реализуемый Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников, поддержан Алтае-Саянским отделением WWF, корпорацией «Сибирское здоровье», Сайлюгемским национальным парком и заповедником «Убсунурская котловина», а также Питомником редких видов птиц «Витасфера» (Москва) и ООО «Сибэкоцентр».

Фото И. Карякина, Д. Штоля