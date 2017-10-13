Древние люди пришли в Сибирь из Африки

Древние люди пришли в Сибирь из Африки около 800 тысяч лет назад, но при этом смогли сформировать собственную культуру, рассказал в четверг журналистам директор института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

Гипотезы учёных о миграции древних людей подтвердили уникальные находки. Более 2 миллионов лет назад люди на стадии Homo erectus — или «Человек прямоходящий» — вышли из Африки. Часть из них мигрировала на территорию современной Европы и дала новую ветвь в эволюции человека — неандертальцев. Другая часть древних гоминид ушла на Восток, и следы их освоения Сибири учёные находят до сих пор, пишет "Сибнет".

Найденные в Денисовой пещере (Солонешенский район, Алтайский край) фрагменты людей не были похожи ни на один известный науке вид, и эта ветвь получила собственное название — денисовский человек. Найденный в глубоком слое пещеры зуб подтвердил, что денисовцы жили на территории Алтая около 300 тысяч лет назад, здесь же параллельно расселились и неандертальцы. По словам учёных, каждый из видов к тому времени уже имел зачатки культуры, об этом свидетельствуют каменные и костяные находки.

«Формирование культуры человека верхнего палеолита происходила на местной основе, а не была принесена Homo sapiens из Африки. Это важный вывод», — отметил Михаил Шуньков.

Этим же летом в соседней Республике Алтай, на одной из древнейших стоянок Карама археологи откопали галичные орудия труда, которые по своему облику напоминают находки олдувайской культуры в Африке. Артефакты были добыты из самого древнего, 12-го слоя стоянки, которому около 700 тысяч лет.

Это подтвердило предположение учёных, что миграция древних гоминид проходила через Сибирь, и Карама стала одним из важнейших пунктов. На сегодня она является самой северной в Центральной Азии стоянкой древних людей.