"КУБОК КАТУНИ - 2017"

6 октября в Чемале прошёл традиционный турнир по мини-футболу среди ветеранов "Кубок Катуни-2017", посвящённый в этом году 25-летию образования МО "Чемальский район" и 175-летию села Чемал. В соревнованиях, помимо чемальских ветеранов футбола, приняли участие команды: "Улаган", "Урсул", "Онгудай" и "Майминский пивоваренный завод"(МПЗ).

Напоив подуставших с дороги гостей горячим чаем (кстати, чаем и вкусными кондитерскими изделиями футболисты были обеспечены на протяжении всего, достаточно прохладного, игрового дня) организаторы турнира, не откладывая дело в долгий ящик, провели церемонию открытия, на которой с тёплыми словами в адрес присутствующих обратились Глава Чемальского района Александра Механошина и депутат Государственной Думы Российской Федерации Родион Букачаков, сам заядлый футболист и капитан команды ветеранов Чемала. Затем было составлено расписание игр, согласно которому все пять команд-участниц турнира должны были разыграть Кубок по круговой системе, (каждый играет с каждым) и футбольное действие началось.

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Матчи турнира проходили сразу на двух мини-полях чемальского стадиона, что значительно ускорило время проведения соревнований.

Благодаря трём мячам, забитым вашим корреспондентом в стартовом матче, команде Майминского пивзавода со счётом 3:1 удалось одержать победу над хозяевами поля, а на соседней площадке точные удары Виктора Тырышканова(2), Игоря Саналова и Александра Сатлаева обеспечили "Улагану" ещё более комфортное преимущество над командой Онгудая- 4:0, что, в дальнейшем в случае равенства очков с какой-либо из лидирующих команд могло, в итоге, сыграть решающую роль при определении победителя турнира. Далее Онгудай уступил "Урсулу"(0:2), а "Улаган" забил ещё четыре гола теперь уже в ворота чемальских ветеранов, правда, уже пропустив один мяч в свои- 4:1.

Во многом определяющей судьбу главного приза была встреча основных претендентов на этот трофей- "МПЗ" и "Улагана". До начала этой интереснейшей игры некоторое предпочтение отдавалось команде "Улаган", он большее количество игрового времени и проводил в атаках, подолгу держа мяч под своим контролем, нащупывая слабое место в вязкой обороне противника. "МПЗ" же до поры до времени предпочитал не рисковать, хотя, учитывая разницу забитых и пропущенных мячей в борьбе за первое место, победа пивоварам была нужнее чем сопернику. И своего шанса майминцы дождались: в центре поля Андрей Титанов буквально выцарапал мяч из-под ног Игоря Саналова, передал его Александру Субботину и Александр, войдя в штрафную площадь "Улагана", аккуратно и точно пробил в нижний угол- 1:0! Всё оставшееся до конца игры время футболисты "Улагана", включая вратаря Эркеша Коргина, провели на половине поля "МПЗ", непрерывно штурмуя ворота Владимира Квасова и рискуя быть пойманными на быстрой контратаке. В одном из эпизодов "Улаган" был очень близок к тому, чтобы счёт сравнять(а значит, и выиграть турнир), когда неожиданно и хлёстко в ближний угол ворот пробил Виктор Тырышканов, но голкипер Пивзавода, отлично зная манеру игры этого сильного нападающего, был готов к эпизоду и сложнейший удар парировал. 1:0- это была очень серьёзная заявка "МПЗ" на итоговую победу.

Однако, расслабляться пивоварам было рано- впереди предстоял трудный матч с обладателем "Кубка Катуни" 2016 года онгудайским "Урсулом", который после двух прошедших туров имел те же шесть очков, что и "МПЗ".

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Пивзавод владел инициативой на протяжении всей игры, опасно атаковал ворота лучшего вратаря турнира Алана Адатова и всё же забить такой нужный для себя мяч так и не сумел. На последних секундах матча исход поединка мог решить Андрей Титанов, но замыкая фланговый прострел партнёра по команде, игрок Пивзавода угодил мячом в штангу. 0:0- и этим результатом "МПЗ" поставил себя в очень неуютное положение, ведь в случае победы "Улагана" над "Урсулом" (или наоборот), майминскую команду в заключительном матче турнира с Онгудаем ещё одна ничья никак не устраивала. Так оно и получилось. "Улаган" выиграл- 2:1, и "МПЗ" предстояло играть только на победу, что психологически очень сильно давило на футболистов этой команды.

С первых же минут встречи стала повторяться история матча с "Урсулом"- Пивзавод беспрерывно осаждает половину поля соперника, а мяч в ворота снова не идёт… Здесь снова вынужден упомянуть свою персону: когда нервное напряжение в рядах пивоваров достигло, вероятно, своего апогея, мне посчастливилось удачно подставить голову под очень своевременную и изумительную по точности передачу Александра Субботина и тут отлично отыгравший весь матч вратарь онгудайских ветеранов Виталий Колтышев оказался бессилен. 1:0- и команда смогла, наконец, перевести дух.

Второй тайм стал точнейшей копией первого- Онгудай по-прежнему не создал ни единого голевого момента у чужих ворот, но и в свои больше не желал пропускать просто категорически. Лишь когда время игры уже истекло, одновременно с финальным свистком с дальней дистанции сильно пробил герой матча с "Улаганом" Александр Субботин, защитник онгудайской команды попытался отбить мяч, но в результате лишь удачно подправил его мимо вратаря в сетку собственных ворот- 2:0! "МПЗ" таки становится обладателем заветного "Кубка Катуни-2017", "Улаган" занимает второе место, "Урсул" в этот раз получает только бронзовые медали.

На церемонии награждения Глава Администрации Чемальского района Евгений Ларин и Родион Букачаков вручили команде "МПЗ" главный приз соревнований, наградили победителей и призёров турнира грамотами, медалями и денежными премиями, после чего Родион Борисович пригласил всех участников в одно из кафе Чемала принять участие в праздничном обеде. Горячие и холодные блюда, подаваемые в этот день к столам футболистов, были способны удовлетворить вкус самого изысканного гурмана, не говоря уже о порядком проголодавшихся игроках.

В такой тёплой и дружеской обстановке друзья-соперники и закончили этот блестяще организованный спортивный праздник. Следующая и заключительная в нынешнем году встреча ветеранских команд пройдёт 14 октября в Онгудае, где в этот день состоится традиционный же турнир на призы газеты "Ажуда". До скорой встречи!

Из Чемала Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

НА СНИМКАХ: победитель "Кубка Катуни-2017" команда "МПЗ" с организаторами турнира Родионом Букачаковым и Евгением Лариным; нападающий «Улагана» Виктор Тырышканов (справа) пытается уйти от защитника МПЗ Виталия Колонакова.

Фото Родиона БЕДЮРОВА