Не совсем законные видеорегистраторы?

Депутату Государственной думы РФ И.И.Белекову

Уважаемый Иван Итулович!

В Республике Алтай установка видеорегистраторов, которые нужны для снижения аварийности на дорогах, превратилась в бизнес коммерческих структур. И часто для получения сверхприбыли коммерческие структуры устанавливают видеорегистраторы в местах, не совсем законно. Фактически людям приходят штрафы за пересечение передним бампером стоп-линии, за пересечение первой стоп-линии, а их вообще-то не должно быть две. Ну как такие «нарушения» могут влиять на аварийность? Так же передвижные видеорегистраторы устанавливают без предупреждающих знаков о видеофиксации нарушений.

На новой скоростной четырёхполосной автотрассе от аэропорта до села Рыбалка почему-то установлены знаки ограничивающие скорость до 70 км/час, что при идеально ровной дороге и отсутствии перекрёстков провоцирует водителей на превышение скорости.

На фотографиях с камер видеофиксации невозможно определить, в каком месте была нарушена скорость. А был ли в этом месте вообще знак, ограничивающий скорость. Кроме того, конверты со штрафами приходят после двадцатидневного срока, в течении которого водитель имеет право оплатить в два раза меньше. На все обращения граждан по этому вопросу в ГИБДД или прокуратуру приходят отписки, в которых нет ни слова про причины, по которым водители поздно получают конверты со штрафами.

Всё это вызвано непродуманной законодательной базой, позволяющей коммерческим структурам делать свой не совсем законный бизнес, и создаёт у людей негативное мнение о работе ГИБДД и партии власти "Единой России", ведь на сегодняшний день именно она отвечает за всё хорошее и плохое что происходит в нашей стране.

Прошу вас сделать всё возможное, чтобы остановить беспредел коммерческих структур делающих свой бизнес на видеорегистраторах в Республике Алтай.

Данилов В.В.