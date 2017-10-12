Проталина размером с Республику Алтай образовалась в Антарктиде

Канадский ученый Кент Мур из Университета Торонто, специализирующийся на физике атмосферы, рассказал об огромной дыре, появившейся во льдах Антарктиды. Её площадь составляет (около 90 тысяч квадратных километров), что сопоставимо с Республикой Алтай или американским штатом Мэн.

Специалист отметил, что узнать об огромной полынье позволили исключительно спутниковые снимки — она образовалась в сотнях километров от края ледника, и о ней мог попросту никто не узнать. Более того, сам механизм формирования подобных участков талой воды пока что практически не изучен специалистами. Выглядит же она так, «как будто кто-то просто пробил дыру во льду», отмечает "МК".

Мур добавил, что в прошлый раз огромная дыра во льдах почти на той же территории появлялась в 70-х годах прошлого века. По его словам, пусть в целом причины подобных событий и остаются загадкой, благодаря спутникам и подводным исследовательским аппаратам за 40 лет специалистам удалось собрать огромное количество данных, так что на сегодняшний день учёные значительно ближе к ответам на многие вопросы об этом феномене.

Специалист считает, что понимание причин, по которым во льдах Антарктиды образовалась полынья, приблизила бы специалистов к пониманию «более широкой» картины процессов, происходящих в данном регионе.

Минувшим летом внимание учёных привлёк огромный айсберг площадью около 6 тысяч квадратных километров, отколовшийся от расположенного в Антрактиде ледника Ларсен С. Лишь недавно сохранившиеся на данный момент фрагменты данного айсберга удалось запечатлеть в оптическом диапазоне, поскольку до этого на Южном полюсе царила полярная ночь. В целом специалисты отмечают, что за минувшие полгода на территории Арктики произошло множество событий, вызывающих интерес, а порой и беспокойство климатологов.