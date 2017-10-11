Сегодня в Республике Алтай День памяти жертв политических репрессий

Сегодня, 11 октября, в Республике Алтай отмечается День памяти жертв политических репрессий.

В этот день, 80 лет назад, были расстреляны художник и общественный деятель Григорий Гуркин, консул СССР в Монголии Н. Иванов, заведующий национальным отделом Западно-Сибирского крайисполкома И. Алагызов, председатель Ойротского облисполкома С. Сафронов, секретарь ойротского обкома партии П. Хабаров и работник Куйбышевского райфо М. Кочубеев, рассказывает сайт правительства РА.

Ежегодно 11 октября у памятника великому художнику, просветителю, основоположнику государственности Горного Алтая Г.И. Чорос-Гуркину жители республики вспоминают всех, кто попал в те далекие годы под беспощадную машину «большого террора».

В 1989 году во время земляных работ на территории старого овощехранилища на окраине Горно-Алтайска были обнаружены массовые захоронения людей, расстрелянных жителей республики, осужденных по политическим мотивам.

Расстрелы производились тут же, рядом с овощехранилищем, где содержались заключенные в 1937-1938 годах. Со всей республики их сгоняли пешком, а отдаленность и разбросанность населенных пунктов затрудняли этапирование и содержание заключенных. Арестованные содержались в ужасных антисанитарных условиях: подвалах, конюшнях, сараях, в холоде и голоде.

В те годы в Республике Алтай было репрессировано более семи тысяч человек, из них почти две тысячи расстреляны, остальные отправлены в ссылки и исправительно-трудовые лагеря.

Каждый 14-й житель Горного Алтая подвергся репрессиям, которые сопровождались, в том числе, обвинением их в соучастии в контрреволюционно-националистических организациях, ставивших задачу свержения Советской власти путем интервенции японцев через Монголию.

На месте массового захоронения 31 октября 1994 года был открыт памятник жертвам политических репрессий, а в 1996 году в регионе была издана Книга памяти жертв политических репрессий.